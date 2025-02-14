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Израиль

Самая большая волна освобождаемых: в обмен на троих заложников Израиль освободит 369 палестинцев

Террористы
время публикации: 14 февраля 2025 г., 18:01 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 18:08
Самая большая волна освобождаемых: в обмен на троих заложников Израиль освободит 369 палестинцев
Jamal Awad/Flash90

В рамках сделки по освобождению заложников Израиль в субботу освободит 369 террористов – самая большая к настоящему моменту волна освобождаемых.

333 освобождаемых были задержаны во время войны "Железные мечи" на территории сектора Газы, они вернутся в Газу. Еще 10 террористов будут освобождены в арабские населенные пункты Иудеи и Самарии, одного доставят в Иерусалим.

25 освобождаемых заключенных, приговоренных к пожизненным срокам заключения (то есть, совершивших убийство, как минимум, одного человека), будут депортированы – часть в сектор Газы, другие будут доставлены через Египет в иностранные государства, которые согласятся их принять.

Израиль
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