Самая большая волна освобождаемых: в обмен на троих заложников Израиль освободит 369 палестинцев

В рамках сделки по освобождению заложников Израиль в субботу освободит 369 террористов – самая большая к настоящему моменту волна освобождаемых.

333 освобождаемых были задержаны во время войны "Железные мечи" на территории сектора Газы, они вернутся в Газу. Еще 10 террористов будут освобождены в арабские населенные пункты Иудеи и Самарии, одного доставят в Иерусалим.

25 освобождаемых заключенных, приговоренных к пожизненным срокам заключения (то есть, совершивших убийство, как минимум, одного человека), будут депортированы – часть в сектор Газы, другие будут доставлены через Египет в иностранные государства, которые согласятся их принять.