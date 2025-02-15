x
15 февраля 2025
|
последняя новость: 10:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 февраля 2025
|
15 февраля 2025
|
последняя новость: 10:34
15 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Гражданин Турции, подозреваемый в совершении смертельного наезда в Тель-Авиве, арестован

ДТП
время публикации: 15 февраля 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 10:07
Olivier Fitoussi \ Flash90

Сотрудники полиции арестовали гражданина Турции, который подозревается в совершении аварии со смертельным исходом на улице А-Агана в Тель-Авиве: он сбил велосипедиста, после чего скрылся с места аварии.

Велосипедист в результате наезда получил крайне тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице.

Полиция вскоре установила личность водителя, причастного к аварии: им оказался гражданин Турции, который, по имеющимся подозрениям, в момент ДТП находился под воздействием алкоголя.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2025

В Тель-Авиве тяжело травмирован велосипедист