Гражданин Турции, подозреваемый в совершении смертельного наезда в Тель-Авиве, арестован

Сотрудники полиции арестовали гражданина Турции, который подозревается в совершении аварии со смертельным исходом на улице А-Агана в Тель-Авиве: он сбил велосипедиста, после чего скрылся с места аварии.

Велосипедист в результате наезда получил крайне тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице.

Полиция вскоре установила личность водителя, причастного к аварии: им оказался гражданин Турции, который, по имеющимся подозрениям, в момент ДТП находился под воздействием алкоголя.