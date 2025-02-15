Гражданин Турции, подозреваемый в совершении смертельного наезда в Тель-Авиве, арестован
время публикации: 15 февраля 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 10:07
Сотрудники полиции арестовали гражданина Турции, который подозревается в совершении аварии со смертельным исходом на улице А-Агана в Тель-Авиве: он сбил велосипедиста, после чего скрылся с места аварии.
Велосипедист в результате наезда получил крайне тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице.
Полиция вскоре установила личность водителя, причастного к аварии: им оказался гражданин Турции, который, по имеющимся подозрениям, в момент ДТП находился под воздействием алкоголя.
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