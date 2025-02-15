Машины Красного Креста прибыли на площадку "торжественной передачи" заложников

Автомобили Красного Креста прибыли на площадку, организованную террористами для "торжественной передачи" троих израильских заложников. Ожидается, что как и в предыдущих случаях, представители Красного Креста примут активное участие в пропагандистском хэппенинге ХАМАСа и будут находиться на сцене.

В рамках пропагандистской кампании и для оказания дополнительного давления на израильское общество трое освобождаемых заложников – Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины) – будут доставлены на площадку в в автомобиле, угнанном в одном из разоренных террористами израильских населенных пунктов 7 октября.

Террористы, сопровождающие заложников, будут одеты в форму и бронежилеты убитых в "черную субботу" 7 октября военнослужащих ЦАХАЛа и будут держать их табельное оружие. Это свидетельствует о том, что ХАМАС внимательно изучает публикации израильской прессы и делает выводы, усиливая нажим: в ходе предыдущего "парада освобождения" один из террористов держал винтовку погибшего 7 октября военнослужащего, и этот факт был опубликован израильскими СМИ.