"Сделка Нетаниягу": возле дома Мандельблита прошла бурная демонстрация

Вечером 15 января возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита состоялась демонстрация протеста. Ее участники протестовали против намерения подписать досудебную сделку с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

"Не может быть ситуации, при которой человек, бывший правой рукой обвиняемого Нетаниягу в должности секретаря его правительства, человек, который не счел нужным допросить Нетаниягу по делу о подлодках, подписывает досудебную сделку с Нетаниягу, которому предъявлены три обвинительных заключения", - заявил Амир Аскель, один из наиболее известных активистов и участников демонстраций против Биньямина Нетаниягу.

В настоящий момент неизвестно, на каком этапе находятся переговоры по сделке. Как сообщалось ранее, стороны пришли к соглашению по некоторым параметрам. Например, согласовано, что "дело 2000" (переговоры Нетаниягу – Мозеса будет закрыто), параграф обвинения во взяточничестве будет отменен, а Нетаниягу признает себя виновным в обмане общественного доверия по делам 1000 (о незаконном получении подарков) и 4000 (дело "Безек"- Walla) и будет приговорен к общественным работам сроком на 3-6 месяцев. Разногласия сохраняются по вопросу о признании действий Нетаниягу позорными. Экс-премьер настаивает на отказе от этого шага, который заблокирует его возможность вернуться в политику в ближайшие семь лет. В окружении Мандельблита заявляют, что без "калона" сделки быть не может. Если соглашение по сделке будет достигнуто, она может быть подписана уже на будущей неделе.

Накануне стало известно, что бывший глава Верховного суда Аарон Барак поддерживает идею сделки и даже беседовал на эту тему с Авихаем Мандельблитом. 16 января журналист Бен Каспит опубликовал информацию о том, что адвокат Михаэль Рабело, приближенный к Нетанигу, беседовал с Бараком и убедил его высказаться в поддержку сделки. Сам Барак дал интервью порталу Ynet, в котором помимо прочего заявил: "Не скорою, что когда я обращался к Мандельблиту, перед моим мысленным взором были многочисленные заслуги Биньямина Нетаниягу, а в первую очередь тот факт, что он на протяжении многих лет был защитником юридической системы Израиля".