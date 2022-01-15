Министр финансов и глава НДИ Авигдор Либерман заразился коронавирусом
Министр финансов и глава НДИ Авигдор Либерман заразился коронавирусной инфекцией. Он сообщил в соцсетях, что чувствует себя хорошо, но в ближайшие дни будет соблюдать карантин.
"Я буду работать удаленно и продолжу руководить экономической политикой страны", - написал Либерман.
Ранее коронавирус был выявлен у главы совета национальной безопасности Эяля Хульты и министра строительства Зеэва Элькина.
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