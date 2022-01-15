Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 15°
Эйлат:
11 - 20°
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NEWSru.co.il :: В Израиле15 января 2022 г., 06:22

Прогноз погоды на 15 января: холодно, дожди, снегопад на Хермоне

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Прогноз погоды на 15 января: холодно, дожди, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 14 января, температура по-прежнему будет ниже среднесезонной. От севера страны до Северного Негева - дожди, временами с грозами. Риск затоплений в низинах и наводнений в руслах ручьев Иудейской пустыни. Снегопад на Хермоне. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 5-9 градусов, в Тель-Авиве – 10-15, в Хайфе – 9-13, в Эйлате – 11-20, в Беэр-Шеве – 9-16, в Мицпе-Рамоне – 6-10, на побережье Мертвого моря – 14-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-16, в Ариэле – 7-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-17, на Голанских высотах – 7-12. Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 120-200 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 25 км/ч).


В воскресенье днем – холодно, дожди, грозы. Ночью дожди прекратятся, возможны заморозки . В понедельник – холодно, малооблачно, ветрено, возможны заморозки. Во вторник без существенных изменений.

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