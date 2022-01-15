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NEWSru.co.il :: В Израиле15 января 2022 г., 12:25

Возле Димоны обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Полиция: речь идет об убийстве

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Недалеко от Димоны обнаружено тело мужчины; на месте работает полиция

В субботу, 15 января, около 11:30, в районе Димоны, недалеко от спуска к Мертвому морю, был найден мужчина без признаков жизни.

Вызванная на место бригада парамедиков МАДА констатировала его смерть. На теле были обнаружены ножевые ранения. Возле тела найден нож. Полиция полагает, что речь идет об убийстве.

Примерно в 50 метрах от тела была припаркована машина с работающим двигателем, по всей видимости, принадлежащая убитому. В автомобиле следователи нашли чемоданы, не исключено, что мужчина собирался в отпуск.


Полиция устанавливает обстоятельства происшедшего. Ведется следствие.

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