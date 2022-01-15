Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 15°
Эйлат:
11 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле15 января 2022 г., 16:14

В Израиле бушует зимняя буря. Снегопад на Хермоне

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Израиле бушует зимняя буря. Снегопад на Хермоне

В Израиле бушует очередная зимняя буря. На этот раз похолодание пришлось на выходные дни. Дожди, начавшиеся в субботу по всей территории страны к северу от Беэр-Шевы, усилятся в воскресенье, а предстоящая неделя, по прогнозам метеорологов, станет самой холодной с начала зимы.

На Хермоне продолжается снегопад, начавшийся накануне; горный курорт закрыт для посещения и останется закрытым, по крайней мере, до понедельника, 17 января. В настоящее время на его нижнем уровне выпало около 7 см снега, на верхнем – 15 см.

Что касается других районов страны, то самое большое количество осадков выпало в Зихрон-Яакове, более 40 мм. Для сравнения в Тель-Авиве, где дождь шел всю субботу с небольшими перерывами, выпало около 13 мм.


17-18 января температура в Иерусалиме и в горах Иудеи и Самарии будет опускаться почти до 0 градусов. Прогнозируется гололед на трассах, не исключен снегопад (пока устойчивого прогноза нет). Есть вероятность снегопада в горных районах Голанских высот и Верхней Галилеи.

Напомним, что первый снег на Хермоне выпал в этом сезоне 5 декабря. Потом был снегопад 8 декабря. Но снег быстро таял на фоне потепления. Устойчивый снежный покров образовался к 18 декабря. Потом в течение нескольких дней был сильный снегопад, в результате чего образовался значительный снежный покров, был открыт горнолыжный сезон.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:14 В Израиле бушует зимняя буря. Снегопад на Хермоне
15:21 Спасатели несколько часов искали мужчину, объявленного пропавшим на севере страны
12:25 Возле Димоны обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Полиция: речь идет об убийстве
09:40 ДТП на шоссе 716; легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
07:25 ДТП в Рамле: 7 пострадавших, один в тяжелом состоянии
06:22 Прогноз погоды на 15 января: холодно, дожди, снегопад на Хермоне
20:39 В Тель-Шеве вспыхнули беспорядки, задержан один из зачинщиков
19:57 Поджог автомобиля в Тель-Шеве; ШАБАК не исключает теракт
18:31 Умер известный израильский артист Алекс Пелег
17:40 СМИ: Нэнси Шнайдер, пионер ЛГБТ-движения в Израиле, подверглась нападению хулигана
Загрузка...