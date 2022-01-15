В Израиле бушует зимняя буря. Снегопад на Хермоне

В Израиле бушует очередная зимняя буря. На этот раз похолодание пришлось на выходные дни. Дожди, начавшиеся в субботу по всей территории страны к северу от Беэр-Шевы, усилятся в воскресенье, а предстоящая неделя, по прогнозам метеорологов, станет самой холодной с начала зимы.

На Хермоне продолжается снегопад, начавшийся накануне; горный курорт закрыт для посещения и останется закрытым, по крайней мере, до понедельника, 17 января. В настоящее время на его нижнем уровне выпало около 7 см снега, на верхнем – 15 см.

Что касается других районов страны, то самое большое количество осадков выпало в Зихрон-Яакове, более 40 мм. Для сравнения в Тель-Авиве, где дождь шел всю субботу с небольшими перерывами, выпало около 13 мм.

17-18 января температура в Иерусалиме и в горах Иудеи и Самарии будет опускаться почти до 0 градусов. Прогнозируется гололед на трассах, не исключен снегопад (пока устойчивого прогноза нет). Есть вероятность снегопада в горных районах Голанских высот и Верхней Галилеи.

Напомним, что первый снег на Хермоне выпал в этом сезоне 5 декабря. Потом был снегопад 8 декабря. Но снег быстро таял на фоне потепления. Устойчивый снежный покров образовался к 18 декабря. Потом в течение нескольких дней был сильный снегопад, в результате чего образовался значительный снежный покров, был открыт горнолыжный сезон.