Вооруженное нападение и наезд автомобиля в Раанане: множество пострадавших
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В понедельник, 15 января, около 13:40 в Раанане на улице Харошет было совершено нападение с применением холодного оружия.
Вскоре поступило сообщение, что автомобиль сбил людей в Раанане, на углу улиц Ахуза и Дерех Иерушалаим.
По уточненным данным службы "Маген Давид Адом", ранения и травмы получили 14 человек: женщина около 70 лет в критическом состоянии, 34-летний мужчина и 16-летний юноша в тяжелом состоянии, восемь человек в состоянии средней тяжести, трое получили легкие травмы.
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Раненые доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
Судя по имеющейся информации, речь идет о теракте.
Поступают сведения, что один из террористов ликвидирован.
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Официально это пока не подтверждено.
Информация уточняется.
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