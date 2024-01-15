Вооруженное нападение и наезд автомобиля в Раанане: множество пострадавших

В понедельник, 15 января, около 13:40 в Раанане на улице Харошет было совершено нападение с применением холодного оружия.

Вскоре поступило сообщение, что автомобиль сбил людей в Раанане, на углу улиц Ахуза и Дерех Иерушалаим.

По уточненным данным службы "Маген Давид Адом", ранения и травмы получили 14 человек: женщина около 70 лет в критическом состоянии, 34-летний мужчина и 16-летний юноша в тяжелом состоянии, восемь человек в состоянии средней тяжести, трое получили легкие травмы.

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Раненые доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Судя по имеющейся информации, речь идет о теракте.

Поступают сведения, что один из террористов ликвидирован.

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Официально это пока не подтверждено.

Информация уточняется.