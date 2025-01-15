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Израиль

В поселке Абирим пройдут испытания тревожной сирены, жителей просят не волноваться

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 января 2025 г., 07:45 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 08:10
В поселке Абирим пройдут испытания тревожной сирены, жителей просят не волноваться
Ayal Margolin/Flash90

Управление тылом проведет тестовый запуск системы оповещения в поселке Абирим в Верхней Галилее. Сирена сработает в 10:05.

В случае, если в этот момент произойдет ракетный обстрел или вторжение БПЛА, будет включена дополнительная сирена, а также будет задействована система индивидуального оповещения на мобильных телефонах.

Информацию и разъяснения можно получить в Управлении тылом по телефону 104, при помощи WhatsApp-чата на номер 052-9104104 и на сайте Управления тылом oref.org.il.

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