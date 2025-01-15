AP: ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня

Информационное агентство AP со ссылкой на двух египетских чиновников, принимающих участие в переговорах, сообщило, что ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня в секторе Газы и освобождении десятков заложников.

Посредники из США и Катара также сообщили, что Израиль и ХАМАС "близки к заключению сделки, как никогда".

Associated Press сообщает, что получило копию предложенного соглашения, подлинность которых подтвердили представители Египта и ХАМАСа. Однако израильский чиновник сообщил, что "достигнут прогресс, однако детали все еще прорабатываются".