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Израиль

AP: ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня

Катар
Война с ХАМАСом
Египет
ХАМАС
время публикации: 15 января 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 07:18
AP: ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня
AP Photo/Tsafrir Abayov

Информационное агентство AP со ссылкой на двух египетских чиновников, принимающих участие в переговорах, сообщило, что ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня в секторе Газы и освобождении десятков заложников.

Посредники из США и Катара также сообщили, что Израиль и ХАМАС "близки к заключению сделки, как никогда".

Associated Press сообщает, что получило копию предложенного соглашения, подлинность которых подтвердили представители Египта и ХАМАСа. Однако израильский чиновник сообщил, что "достигнут прогресс, однако детали все еще прорабатываются".

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