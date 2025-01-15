Оппозиция бойкотирует заседание комиссии Кнессета по законодательству

Оппозиционные партии бойкотируют заседание комиссии Кнессета по законодательству. Это заседание является началом обсуждения компромисса Левина-Саара.

"Поскольку обсуждение основано на договорённостях, достигнутых исключительно внутри коалиции, мы не видим смысла в присутствии оппозиции на заседании, которое снимает закон с повестки пленума и возвращает его в комиссию. Оппозиция примет участие в дальнейшем обсуждении, которое будет касаться сути закона, а не процедурных вопросов", - заявили оппозиционеры.

Речь идет о техническом заседании, на котором должно быть принято решение об отзыве изначального законопроекта Ярива Левина по изменению состава комиссии по назначению судей.

После того, как законопроект будет отозван, начнется работа над его изменением и новым содержанием.