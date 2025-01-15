x
15 января 2025
|
последняя новость: 10:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2025
|
15 января 2025
|
последняя новость: 10:30
15 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Оппозиция бойкотирует заседание комиссии Кнессета по законодательству

Кнессет
Оппозиция
Юридическая реформа
время публикации: 15 января 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 10:29

Оппозиционные партии бойкотируют заседание комиссии Кнессета по законодательству. Это заседание является началом обсуждения компромисса Левина-Саара.

"Поскольку обсуждение основано на договорённостях, достигнутых исключительно внутри коалиции, мы не видим смысла в присутствии оппозиции на заседании, которое снимает закон с повестки пленума и возвращает его в комиссию. Оппозиция примет участие в дальнейшем обсуждении, которое будет касаться сути закона, а не процедурных вопросов", - заявили оппозиционеры.

Речь идет о техническом заседании, на котором должно быть принято решение об отзыве изначального законопроекта Ярива Левина по изменению состава комиссии по назначению судей.

После того, как законопроект будет отозван, начнется работа над его изменением и новым содержанием.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook