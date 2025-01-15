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Израиль

Ночью ЦАХАЛ атаковал десятки объектов террористов в секторе Газы. Видео

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 15 января 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 09:52
Ночью ЦАХАЛ атаковал десятки объектов террористов в секторе Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ при сотрудничестве с Общей службой безопасности ШАБАК в ночь на среду осуществил десятки авиаударов по объектам террористической инфраструктуры и по скоплениям боевиков по всему сектору Газы. В частности, был ликвидирован высокопоставленный боевик в бывшем здании школы в районе Дарадж-Туффах.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, ночью был нанесен точечный удар по командному центру террористов, расположенном в бывшем здании школы. Высокопоставленный боевик был уничтожен. Отмечается, что он использовал командный центр для планирования и реализации террористических действий против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль.

Кроме того, боевая авиация нанесла удары по нескольким целям, включая группы боевиков ХАМАСа в Хан-Юнесе и Дир эль-Балахе. Всего за последние сутки, руководствуясь точными разведданными военной разведки АМАН и ШАБАКа, ЦАХАЛ нанес около 50 ударов, атаковав, среди прочего, подземную инфраструктуру, склады вооружений, противотанковые позиции, группы боевиков и военные объекты ХАМАСа.

Для минимизации риска поражения гражданских лиц ЦАХАЛом принимались многочисленные меры, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные.

Израиль
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