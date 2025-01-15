Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 15 января, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 11-17 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 15-18, в Эйлате – 15-24, в Беэр-Шеве – 11-20, в Мицпе-Рамоне – 14-19, на побережье Мертвого моря – 16-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 12-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-17, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг-пятницу температура немного понизится, переменная облачность. В субботу – без существенных изменений.