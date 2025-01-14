Секретарь правительства: "Полгода назад ХАМАС отверг обсуждаемую сейчас сделку"

Секретарь правительства Йоси Фукс в своем блоге в сети Х ответил на обвинения в адрес израильского правительства в том, что заложники не были освобождены раньше. Фукс утверждает, что обсуждаемое сейчас соглашение было отвергнуто ХАМАСом полгода назад.

"Я присутствовал на всех форумах, на которых обсуждалась судьба заложников. Текущее соглашение – это то же самое соглашение, которое было отвергнуто ХАМАСом 27 мая и отвергалось им на протяжении полугода, и оно не одобрено им до сих пор. Если бы в указанный период пришел положительный ответ от ХАМАСа – большинство членов кабинета и правительства ее поддержали бы, знаю это точно. Позиция премьер-министра ни капли не изменилась. Единственный, кто мешает сделке, – это ХАМАС".