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Израиль

Бронированный транспорт ЦАХАЛа подорван в Кабатии, двое тяжелораненых

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 15 января 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 07:05
Бронированный транспорт ЦАХАЛа подорван в Кабатии, двое тяжелораненых
Nasser Ishtayeh/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе антитеррористической операции в Кабатии в ночь на среду, 15 января, бронированный транспорт Армии обороны Израиля подорвался на взрывном устройстве.

В результате инцидента тяжелые ранения получили военнослужащий бригады "Кфир" и боец бригады "Менаше", резервист бригады "Кфир" получил легкие ранения.

Пострадавшие эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи, их семьи оповещены.

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