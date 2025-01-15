Бронированный транспорт ЦАХАЛа подорван в Кабатии, двое тяжелораненых

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе антитеррористической операции в Кабатии в ночь на среду, 15 января, бронированный транспорт Армии обороны Израиля подорвался на взрывном устройстве.

В результате инцидента тяжелые ранения получили военнослужащий бригады "Кфир" и боец бригады "Менаше", резервист бригады "Кфир" получил легкие ранения.

Пострадавшие эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи, их семьи оповещены.