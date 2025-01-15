Сделка по Газе: подписание ожидается 15-17 января, освобождение первой группы заложников – 19 января

Сегодня, в среду 15 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проведет экстренное заседание с руководством министерства обороны и других силовых структур, в ходе которого будут обсуждаться действия в рамках реализации соглашения по прекращению огня в Газе и нового этапа освобождения заложников.

ХАМАС все еще не дал окончательного ответа и не подтвердил свою готовность на реализацию сделки.

Предполагается, что подписание соглашения произойдет в течение ближайших 24 часов или самое позднее на следующий день, передает 12-й канал ИТВ. Ожидается, что, если все пойдет по плану, первая группа заложников будет освобождена в воскресенье, 19 января.

Список заложников (33 человека), которые могут выйти на свободу по сделке с ХАМАСом

14 января агентство Associated Press со ссылкой на двух неназванных чиновников, участвующих в переговорах, передавало, что ХАМАС принял условия сделки по прекращению огня в Газе и "обмену пленными" – и ожидается окончательный ответ руководства Израиля. Но к вечеру посредники сообщили о "затруднениях" со стороны ХАМАСа. Судя по всему, руководство этой террористической организации пытается на финальной фазе переговоров создать впечатление о том, что Израиль пошел на дополнительные уступки.

Министерство иностранных дел Катара публиковало заявление, согласно которому в ходе последних раундов переговоров по сделке между Израилем и ХАМАСом "преодолены основные разногласия". С похожим заявлением выступал и Госдепартамент США.

Судя по сообщениям СМИ, которые не получили официальных подтверждений, в первый день реализации сделки ХАМАС освободит трех заложников. Семь дней спустя ХАМАС освободит еще четырех заложников, а Израиль позволит перемещенным лицам на юге вернуться на север, но только пешком по прибрежной дороге. Легковым автомобилям, гужевым повозкам и грузовикам будет разрешено пересекать проход, прилегающий к дороге Салах ад-Дин, с осмотром с помощью рентгеновской аппаратуры, которой будет управлять катарско-египетская техническая группа безопасности (так описывался этот процесс в публикации BBC).

В соответствии с соглашением, силы ЦАХАЛа останутся в "Филадельфийском коридоре" (на юге сектора Газы, вдоль границы с Египтом) и будут контролировать 800-метровую буферную зону вдоль восточной и северной границ в течение первой фазы, которая продлится 42 дня.

По разным данным, в ходе первой фазы реализации соглашения Израиль выпустит из тюрем от 1000 до 1300 палестинских заключенных, в том числе около 190 "с кровью на руках".

Переговоры по второму и третьему этапам соглашения начнутся на 16-й день после прекращения огня в Газе.