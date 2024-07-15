ЦАХАЛ уничтожил два военных здания "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ уничтожил два здания, используемые "Хизбаллой" в военных целях, на юге Ливана. Несколько террористов были замечены заходящими в два военных здания в районе Мис аль-Джебале, после чего военные самолеты нанесли по этим строениям авиаудар.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес артиллерийские удары по району аль-Адейса.

В 16:15 террористы выпустили ракету по израильской территории, она упала на незастроенной местности. В 16:45 сработала ракетная тревога на севере страны, ПВО сбили одну воздушную цель, вторая упала на открытой местности.