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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил два военных здания "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 15 июля 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 17:28
ЦАХАЛ уничтожил два военных здания "Хизбаллы" на юге Ливана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ уничтожил два здания, используемые "Хизбаллой" в военных целях, на юге Ливана. Несколько террористов были замечены заходящими в два военных здания в районе Мис аль-Джебале, после чего военные самолеты нанесли по этим строениям авиаудар.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес артиллерийские удары по району аль-Адейса.

В 16:15 террористы выпустили ракету по израильской территории, она упала на незастроенной местности. В 16:45 сработала ракетная тревога на севере страны, ПВО сбили одну воздушную цель, вторая упала на открытой местности.

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