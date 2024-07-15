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Израиль

На кладбище Кирьят-Шмоны ракетные обстрелы повредили могилы, доступ на кладбище запрещен

время публикации: 15 июля 2024 г., 15:27 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 15:36
На кладбище Кирьят-Шмоны ракетные обстрелы повредили могилы, доступ на кладбище запрещен
Wikipedia.org. Фото: YoavR

Муниципалитет Кирьят-Шмоны и Командование тылом опубликовали призыв к жителям города воздержаться от посещений городского кладбища после того, как на выходных в результате ракетного обстрела из Ливана было разрушено более десяти могил.

В заявлении от имени муниципалитета сказано, что с родственниками покоящихся на кладбище, чьи могилы были повреждены, свяжутся. Подчеркивается, что весь ремонт и восстановление кладбища будет финансироваться за счет муниципалитета.

Командование тылом и муниципалитет Кирьят-Шмоны просят жителей не приезжать на кладбище даже если необходимо провести поминальную службу, поскольку опасность ракетных обстрелов остается.

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