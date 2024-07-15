Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 15 июля: конфисковано топливо финансиста террора

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 15 июля действовали в Яабаде, юго-западней Дженина; в Кабатии, к югу от Дженина; в Джамаине, к западу от Шхема; в Байт-Уммаре, к северу от Хеврона.

Кроме того, ЦАХАЛ провел операцию в Хизмэ, к северо-востоку от Иерусалима. Было конфисковано топливо с автозаправок, принадлежащих Аль-Макдиси Саиду аль-Хатибу, подозреваемому в финансировании террористических группировок.

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 15 июля.