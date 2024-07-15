Смотрич: "Я не останусь в правительстве, которое освободит террористов"

Министр финансов и глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил в беседах с приближенными, что покинет правительство, если будет заключена сделка, в рамках которой Израиль согласится освободить террористов.

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", Смотрич ужесточает требования, обращенные к премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Ранее речь шла о том, что "Ционут Датит" не сможет оставаться в правительстве, если будет принято решение о завершении военных действий. Новый ультиматум Смотрича еще более ограничивает пространство для маневра Нетаниягу.

"Когда зайдет речь об освобождении террористов, меня в правительстве не будет", – заявил Смотрич. – Необходима "красная черта". Мы видели, что было результатом "сделки Джибриля" и "сделки Шалита". Мы освободили Яхью Синуара и видели, чем все кончилось. В чем логика освобождать еще одного Синуара и ставить под угрозу жизни тысяч израильтян?"

Министр добавил, что не поддержит освобождение террористов даже в том случае, если это будет означать завершение его политической карьеры. "Есть вещи, которые важнее любых политических расчетов. Я не буду частью такой сделки", – повторил Смотрич.