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Израиль

Смотрич: "Я не останусь в правительстве, которое освободит террористов"

время публикации: 15 июля 2024 г., 10:49 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 10:51
Смотрич: "Я не останусь в правительстве, которое освободит террористов"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов и глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил в беседах с приближенными, что покинет правительство, если будет заключена сделка, в рамках которой Израиль согласится освободить террористов.

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", Смотрич ужесточает требования, обращенные к премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Ранее речь шла о том, что "Ционут Датит" не сможет оставаться в правительстве, если будет принято решение о завершении военных действий. Новый ультиматум Смотрича еще более ограничивает пространство для маневра Нетаниягу.

"Когда зайдет речь об освобождении террористов, меня в правительстве не будет", – заявил Смотрич. – Необходима "красная черта". Мы видели, что было результатом "сделки Джибриля" и "сделки Шалита". Мы освободили Яхью Синуара и видели, чем все кончилось. В чем логика освобождать еще одного Синуара и ставить под угрозу жизни тысяч израильтян?"

Министр добавил, что не поддержит освобождение террористов даже в том случае, если это будет означать завершение его политической карьеры. "Есть вещи, которые важнее любых политических расчетов. Я не буду частью такой сделки", – повторил Смотрич.

Израиль
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