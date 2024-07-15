"Ликуд" и правый блок: история союза и конфликта. Комментарий

Автор: политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

26 августа 2022 года на роскошной вилле в Кейсарии беседовали трое мужчин. Была пятница, двое участников – религиозные иудеи, поэтому было не так много времени. Однако речь шла о столь важной встрече, что ее участники пошли на все для того, чтобы она состоялась. Один из них – глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир – приехал на встречу с четырьмя своими детьми, которые весело проводили время в бассейне, пока папа и двое других мужчин – кандидат в премьер-министры, лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу и глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич –

говорили о политике. Точнее о совместном участии двух этих партий в выборах. Без этого, понимали участники встречи, нет или почти нет шансов на победу на выборах. Итогами встречи стало подписание соглашения, Смотрич и Бен-Гвир баллотировались вместе, набрали 15 мандатов. Остальное всем известно – 29 декабря 2022 года Биньямин Нетаниягу привел к присяге правительство, в котором Смотрич и Бен-Гвир впервые получили возможность не просто влиять. Они получили возможность решать.

Блок или партия: Нетаниягу играет в шахматы

Термин "блок" прочно вошел в наш политический лексикон с 2009 года. Его автором многие называют политтехноголога Исраэля Бахара, который на выборах того года возглавлял стратегический предвыборный штаб "Ликуда". "Партия – это вторично. Блок – первичен", – объяснял тогда Бахар. Нетаниягу сформировал блок, и, несмотря на техническое поражение от "Кадимы" во главе с Ципи Ливни, набравшей 28 мандатов ("Ликуд" набрал 27), получил возможность сформировать правительство. Уже тогда стало ясно, что отношение Нетаниягу к "блоку" и его участникам очень функциональное. В 2009 году он говорил о блоке, но оставил за пределами коалиции правую партию "Ихуд Леуми", предпочтя ей левую партию "Авода". Аналогично он действовал и позднее – когда это служило его интересам, говорил о блоке, когда приходил к выводу о том, что ему это выгодно, "топил" партнеров по блоку – Нафтали Беннет может написать диссертацию на эту тему.

В 2022 году Нетаниягу пришлось не только вспомнить о блоке, но и сохранить ему верность после выборов. Никто кроме правых партнеров и ультраортодоксов (о них речь пойдет в другой раз) не был готов входить в коалицию с Нетаниягу. Скорее всего, эта ситуация не изменится и после выборов в Кнессет 26-созыва.

От 46 до 34. Блок в поисках потерянных мандатов

46 мандатов набрали "Ликуд", "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" на выборах в Кнессет 25-го созыва. 14 мандатов набрал объединенный список "Ционут Датит" – "Оцма Иегудит" и "Ноам", примкнувший к ним под давлением Нетаниягу, который не готов был разбазаривать ни одного голоса. Сразу после выборов три партии пошли каждая своей дорогой. "Ликуд" набрал на выборах 32 мандата. Первые девять месяцев работы правительства не пошли на пользу электоральным интересам "блока Нетаниягу". Борьба вокруг юридической реформы, популистские законопроекты, а главным образом страх – оправданный или нет – многих израильтян перед возможностью превращения Израиля в религиозное, не демократическое государство, моментально сказались на опросах.

6 октября 2023 года, за 24 часа до "черной субботы" и начала войны "Железные мечи", газета "Маарив" опубликовала опрос, в котором "Ликуд" набирал 28 мандатов, "Ционут Датит" – шесть, "Оцма Иегудит" – четыре. Этот опрос, проведенный вскоре после беспорядков, учиненных противниками правительства на улице Дизенгоф в день поста Йом Кипур, был наилучшим по результатам для коалиции. 38 мандатов у блока, потеря "всего" восьми мандатов по сравнению с выборами, казались началом восстановления утраченной популярности.

На следующий день граница с Газой рухнула и рухнула популярность Нетаниягу и его партнеров. Через две недели после начала войны "Ликуд" оставался лишь с 18 мандатами, "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит" набирали по пять.

Прошло почти девять месяцев. 12 июля 2024 года в опросе, опубликованном "Мааривом", "Ликуд" набирает 20 мандатов, "Оцма Иегудит" – 10, "Ционут Датит" – четыре.

Опросы – не научный, но почти единственный инструмент, позволяющий не предсказывать будущее, но оценивать текущую ситуацию. И выводы не оставляют места для сомнений: израильтяне хотят видеть у руля тех, кого они считают правыми. Однако они хотят, чтобы кто-то другой возглавил правое правительство. Но кто?

Глядя на опросы, складывается впечатление, что ответ примерно таков: кто угодно.

Партия "Наш дом Израиль" сделала самый впечатляющий рывок и набирает в опросах уже 14 мандатов. В то же время бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет является, по тем же опросам, наиболее соответствующим должности премьер-министра политиком, не имея даже политической платформы, именуемой партией. А среди избирателей блока Нетаниягу почти четверть считают, что после него блок должен возглавить никто иной как Итамар Бен-Гвир. Израильтяне хотят видеть у руля тех, кто предлагает нечто иное. Тех правых, которые "не Нетаниягу".

Вместе или порознь? Зависит от ситуации

Ситуация в опросах практически не позволяет спрогнозировать дальнейшие шаги Смотрича и Бен-Гвира. У каждого из них есть мотивы оставаться в коалиции: какими бы ни были итоги предстоящих выборов для их партий, высока вероятность того, что следующую каденцию они проведут в оппозиции. С другой стороны, пребывание в коалиции, которая завершает войну сделкой, без ликвидации ХАМАСа, может привести к тому, что и достигнутое этими партиями будет утрачено. Именно поэтому вопрос о том, сколько времени просуществует нынешняя коалиция, зависит в большой степени именно от "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит".

Будущее туманно. Перед прошлыми выборами Нетаниягу почти насильно вынудил Смотрича и Бен-Гвира идти вместе. Приближенные главы "Ликуда" предупреждали Смотрича, возражавшего против объединения, что Нетаниягу "сведет счеты" с теми, кто торпедирует создание союза. Без сомнений премьер-министр приложит все усилия к тому, чтобы технический блок "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит" был бы представлен вновь. Однако задача будет гораздо сложнее. Итамар Бен-Гвир чувствует себя "на коне" и совершенно не собирается делиться рейтингом с едва преодолевающим электоральный барьер Смотричем, тем более, что в политике далеко не всегда 2+2=4.

Объединение двух партий часто не приводит к удваиванию числа мандатов. У Бен-Гвира и Смотрича разные избиратели. В то время, как за "Ционут Датит" голосуют в основном религиозные сионисты, Бен-Гвир получает поддержку самых разных слоев израильского общества, Неслучайно, судя по публикациям, он намерен бороться за голоса русскоязычных избирателей (по данным недавнего опроса Newsru.co.il, за "Оцма Иегудит" готовы проголосовать 6% нашей аудитории, за "Ционут Датит" – только 1%). Союз этих двух партий, оказавшийся более чем эффективным в 2022 году, может не оправдать себя в следующий раз, во всяком случае, с точки зрения Итамара Бен-Гвира. Смотричу, в свою очередь, придется искать пути, а главное – союзы, которые позволят ему вновь претендовать на роль главы национально-религиозного движения. На сегодняшний день Смотрич далек от роли главы "консервативной партии Израиля", о которой он говорил в 2019 году.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу понимает, что находится в тупике. С одной стороны, у него нет иных союзников. С другой стороны, в последние месяцы он со всей ясностью почувствовал, каково быть главой правительства, опирающегося на Смотрича и Бен-Гвира. Если Нетаниягу будет баллотироваться на выборах в Кнессет 26-го созыва, ему придется каким-то образом изыскивать дополнительные резервы для поддержки. На данный момент далеко не очевидно, что речь идет о выполнимой задаче.