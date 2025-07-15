ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" в Бекаа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ВВС ЦАХАЛа начали серию ударов по объектам террористической организации в долине Бекаа в Ливане.

Целью ударов являются лагеря подразделения "Радуан", на которых была зафиксирована деятельность террористов, а также склады оружия "Хизбаллы".

Подразделение "Радуан" является боевой элитой "Хизбаллы", созданной для захвата Галилеи при вторжении в Израиль. Командный состав подразделения в большинстве своем был ликвидирован в сентябре-октябре 2024 года.

По данным военной разведки, на текущий момент предпринимаются попытки восстановления подразделения.