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Израиль

ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" в Бекаа

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 15 июля 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 10:51
ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" в Бекаа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ВВС ЦАХАЛа начали серию ударов по объектам террористической организации в долине Бекаа в Ливане.

Целью ударов являются лагеря подразделения "Радуан", на которых была зафиксирована деятельность террористов, а также склады оружия "Хизбаллы".

Подразделение "Радуан" является боевой элитой "Хизбаллы", созданной для захвата Галилеи при вторжении в Израиль. Командный состав подразделения в большинстве своем был ликвидирован в сентябре-октябре 2024 года.

По данным военной разведки, на текущий момент предпринимаются попытки восстановления подразделения.

Израиль
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