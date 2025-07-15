Коалиционный кризис: требования ультраортодоксов

Несмотря на выход блока "Яадут а-Тора" из правительства, продолжаются переговоры о завершении коалиционного кризиса вокруг закона о призыве.

Как сообщает "Кан", ультраортодоксальные партии выдвинули ряд требований, которые являются условием нормального функционирования коалиции. Речь идет о требовании отменить десятки тысяч повесток которые были разосланы, а также о требовании возобновить финансирование йешив.

По поводу самого законопроекта, в "Яадут а-Тора" требуют, чтобы санкции против дезертиров были личными, а не коллективными. Иными словами, ультраотодоксальные партии готовы на то, чтобы конкретные люди были лишены водительских прав или права на выезд за границу, и в то же время они

против санкций в отношении учебных заведений.

Напомним, что накануне депутаты от фракции "Яадут а-Тора" объявили о выходе из правительства и об отказе от всех коалиционных постов и должностей.

Увольнения до сих пор не вступили в должность, однако отменены заседания комиссий, которые возглавляют депутаты от "Яадут а-Тора".

15 июля финансовая комиссия Кнессета должна была принимать решение по поводу компенсаций бизнесам и работникам за ущерб, понесенный во время войны в Иране.