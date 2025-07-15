Нетаниягу, Кац и Замир обсудили ситуацию в Сирии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонное совещание с министром обороны Исраэлем Кацем начальником генерального штаба Эялем Замиром.

Темой совещания была ситуация в Сирии.

В Иерусалиме заявляют, что крайне обеспокоены властей Сирии разоружить друзские формирования на юге Сирии. "Положение друзов вызывает беспокойство", - заявляют представители израильского правительства.

Также сегодня духовный лидер израильских друзов шейх Муафак Тариф встретился с министром обороны Исраэлем Кацем, военным секретарем премьер-министра генерал-майором Романом Гофманом и командующим Северным округом ЦАХАЛа генерал-майором Ури Гордином.