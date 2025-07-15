Новый закон дал муниципальным инспекторам право задержания и обыска

Кнессет утвердил Закон о муниципальном полицейском патрулировании, существенно расширяющий полномочия муниципальных инспекторов.

Муниципальные инспекторы теперь будут называться инспекторами муниципального полицейского патрулирования, и смогут, среди прочего, требовать предъявления удостоверения личности, задерживать подозреваемых до прибытия полиции, проводить личный досмотр и обыск транспортных средств при подозрении на преступление с применением насилия или кражу, а также выливать алкоголь у несовершеннолетних.

Закон также устанавливает профессиональные стандарты и условия работы, и вводит требование обязательной профессиональной подготовки и ежегодной квалификации.

Чтобы позволить муниципалитетам увеличить штат инспекторов, закон адаптирует правила финансирования к экономическим возможностям каждого муниципального органа, с тем, чтобы даже системой могли пользоваться и бедные населенные пункты.