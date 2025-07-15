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Израиль

Новый закон дал муниципальным инспекторам право задержания и обыска

Полиция
Муниципалитеты
время публикации: 15 июля 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 11:29
Новый закон дал муниципальным инспекторам право задержания и обыска
Пресс-служба полиции Израиля

Кнессет утвердил Закон о муниципальном полицейском патрулировании, существенно расширяющий полномочия муниципальных инспекторов.

Муниципальные инспекторы теперь будут называться инспекторами муниципального полицейского патрулирования, и смогут, среди прочего, требовать предъявления удостоверения личности, задерживать подозреваемых до прибытия полиции, проводить личный досмотр и обыск транспортных средств при подозрении на преступление с применением насилия или кражу, а также выливать алкоголь у несовершеннолетних.

Закон также устанавливает профессиональные стандарты и условия работы, и вводит требование обязательной профессиональной подготовки и ежегодной квалификации.

Чтобы позволить муниципалитетам увеличить штат инспекторов, закон адаптирует правила финансирования к экономическим возможностям каждого муниципального органа, с тем, чтобы даже системой могли пользоваться и бедные населенные пункты.

Израиль
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