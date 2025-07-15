Машина сбила пожилую женщину в Рамат-Гане, пострадавшая в тяжелом состоянии

Женщина в возрасте примерно 80 лет получила крайне тяжелые травмы в результате ДТП на улице Арье Бен-Элиэзер в Рамат-Гане. По сообщению "Маген Давид Адом", женщина попала под машину.

К приезду медиков пострадавшая находилась без сознания, у нее тяжелые травмы ног. Оказав неотложную помощь, медики эвакуировали ее на машине интенсивной терапии в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.