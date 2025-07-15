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Израиль

Машина сбила пожилую женщину в Рамат-Гане, пострадавшая в тяжелом состоянии

ДТП
Рамат-Ган
время публикации: 15 июля 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 13:39
Машина сбила пожилую женщину в Рамат-Гане, пострадавшая в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Женщина в возрасте примерно 80 лет получила крайне тяжелые травмы в результате ДТП на улице Арье Бен-Элиэзер в Рамат-Гане. По сообщению "Маген Давид Адом", женщина попала под машину.

К приезду медиков пострадавшая находилась без сознания, у нее тяжелые травмы ног. Оказав неотложную помощь, медики эвакуировали ее на машине интенсивной терапии в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

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