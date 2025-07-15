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Израиль

Друзские протесты на севере: перекрыто шоссе 6 в районе развязки Эльяким

время публикации: 15 июля 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 13:27
Друзские протесты на севере: перекрыто шоссе 6 в районе развязки Эльяким
Пресс-служба полиции Израиля

На севере происходят несколько спонтанных демонстраций протеста представителей друзской общины на фоне происходящего на юге Сирии, демонстранты перегородили трассы. Полиция подчеркивает, что речь идет о незаконных протестах на основных дорогах севера страны.

Из-за поджога автомобильных покрышек для транспортного движения перекрыто шоссе номер 6 в обоих направлениях в районе развязки Эльяким.

Сотрудники полиции Северного округа находятся в очагах протестов для поддержания общественного порядка и перенаправления движения транспорта.

Израиль
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