Друзские протесты на севере: перекрыто шоссе 6 в районе развязки Эльяким

На севере происходят несколько спонтанных демонстраций протеста представителей друзской общины на фоне происходящего на юге Сирии, демонстранты перегородили трассы. Полиция подчеркивает, что речь идет о незаконных протестах на основных дорогах севера страны.

Из-за поджога автомобильных покрышек для транспортного движения перекрыто шоссе номер 6 в обоих направлениях в районе развязки Эльяким.

Сотрудники полиции Северного округа находятся в очагах протестов для поддержания общественного порядка и перенаправления движения транспорта.