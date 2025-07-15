Ганц о противниках правительства: "Ослепленные ненавистью производители яда"
время публикации: 15 июля 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 11:28
Глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц опубликовал заявление, в котором сообщил, что подвергается нападкам со стороны противников закона о призыве.
"Со вчерашнего дня мои люди и я подвергаемся нападкам из-за встречи, которой не было с министром Дермером. Нас обвиняют в том, что мы хотим "продать тех, кто служит в армии". Я понимаю, что есть те, кто считают, что ответом на машину яда может быть создание предприятия по производству яда в политических интересах. Люди которые слепнут от ненависти, являются зеркальным отражением тех людей, которых они намерены сменить", - написал Бени Ганц. Им это не поможет. Я всегда буду делать то, что правильно для государства Израиль, даже если это не нравится экстремистам с обеих сторон".