Внимание, розыск: пропала 13-летняя Одайя Таня Ягана из Эвен-Иегуды

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней, которой может грозить опасность. Пропала 13-летняя Одайя Таня Ягана из Эвен-Иегуды. В последний раз девочку видели около 23:00 в понедельник, 14 июля, на улице А-Арава в Эвен-Иегуде, и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 170 см, среднее телосложение, шатенка, в носу носит пирсинг. Была одета в серую майку с длинным рукавом и серые брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят связаться с полицией по телефону 100 или с полицией Сдот по телефону 09-9617201.