ЦАХАЛ: в Иерихоне была предотвращена попытка наезда на военнослужащих
время публикации: 15 июля 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 07:31
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 15 июля в Иерихоне израильские военные открыли огонь по ехавшему на них автомобилю.
В результате обстрела водитель был ранен и арестован. Никто из военнослужащих не пострадал.
Ранее источники в ПА сообщали, что в Иерихоне израильские военные обстреляли автомобиль. Другие подробности не приводились.
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