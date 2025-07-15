ЦАХАЛ: в Иерихоне была предотвращена попытка наезда на военнослужащих

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 15 июля в Иерихоне израильские военные открыли огонь по ехавшему на них автомобилю.

В результате обстрела водитель был ранен и арестован. Никто из военнослужащих не пострадал.

Ранее источники в ПА сообщали, что в Иерихоне израильские военные обстреляли автомобиль. Другие подробности не приводились.