"Вернувшихся из убежища людей в Офакиме расстреливали на улицах": отчет британского парламента

В понедельник, 14 июля, ЦАХАЛ опубликовал отчет о боях в городе Офаким в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Внутреннее расследование, проведенное армией, касается, прежде всего, деятельности армейских подразделений, и в отчетах проведенных армией расследований не указаны многие важные моменты.

Прежде всего, это произошло потому, что во время боев в Офакиме армейских подразделений не было: город отстояли сотрудники полиции, солдаты, находившиеся на побывке дома в Офакиме, и гражданские лица, имевшие собственное оружие. Бои в Офакиме в армейском отчете описаны коротко, сухо, без упоминаний каких-либо имен погибших и без каких-либо подробностей их гибели.

Поэтому Newsru.co.il также публикует перевод соответствующего раздела из отчета британского парламента, посвященного событиям 7-8 октября 2023 года в Израиле. Несмотря на то, что парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка лорда Эндрю Робертса проводила расследование по открытым источникам и по беседам с теми свидетелями (в основной массе, гражданскими), к которым их допускали, отчет британского парламента часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. И самое главное – он содержит имена погибших и описание обстоятельств их гибели. Мы считаем, что знать об этом важно всем, кому небезразлична трагедия 7.10.

Офаким (здесь и далее – перевод отчета британского парламента на русский язык)

Город Офаким ("Горизонты") расположен в 13 милях (21 км) от границы с сектором Газы, примерно на полпути между сектором Газы и Западным берегом. Он находится на главном шоссе, проходящем от Сдерота до Беэр-Шевы, и был наиболее дальней точкой проникновения террористов ХАМАСа 7 октября.

Город Офаким был основан в 1955 году. Большая часть его первых жителей были репатриантами из Марокко и Туниса. Затем к ним присоединились представители еврейской общины из Индии, а затем – еврейские беженцы из Египта, Эфиопии и бывшего Советского Союза (терминология и стилистика британского отчета приводится неизменной, репатриантов из СССР и других стран отчет называет refugee – беженец, – прим. ред.). Последние и их потомки сегодня составляют треть населения Офакима. Разнообразие живущих в Офакиме общин пополняют также несколько семей из Газы, которые сотрудничали с израильскими властями и были переселены в Израиль после одностороннего выхода из Газы в 2005 году. (Речь идет об арабах-коллаборационистах, которые упоминаются в статье о населении Офакима, опубликованной в "Гаарец", – прим. ред.)

Долгие годы Офаким был одним из беднейших городов Израиля, после упадка текстильного производственного сектора так и не нашедшим другого варианта заработка. На рубеже веков в этом городе была самая высокая безработица по стране – 15%. После одностороннего выхода из Газы в 2025 году Офаким часто был мишенью ракетных обстрелов из Газы. Ракетные удары с жертвами стали реже после развертывания системы ПВО "Железный купол". По данным последней переписи, проведенной в 2022 году, в городе проживало 35506 человек.

7 октября 2023 года были убиты 27 гражданских лиц и шестеро сотрудников служб безопасности. Атака террористов ХАМАСа 7 октября была сосредоточена на западной стороне города, то есть, специально был выбран старый район. Большинство первых убийств и последующих боев произошло в пределах полумили (800 метров) от западной границы города. В Офаким проникли 15 террористов, прибывших на двух белых пикапах. Всего было убито 33 человека, из которых шестеро были полицейскими.

На нескольких нападавших была военная форма, похожая на форменную одежду военнослужащих ЦАХАЛа. На всех боевиках были военные жилеты или бронежилеты. Они были вооружены штурмовыми винтовками, РПГ, ракетными установками и ручными гранатами.

В городе Офаким расположен единственный крупный полицейский участок региона, сотрудники которого отвечают за весь район западного Негева от кибуца Беэри на севере до Бней-Нецарим на юге. Именно из участка Офакима были сотрудники полиции, дежурившие на фестивале Nova. Когда прорвавшиеся на территорию Израиля боевики ХАМАСа достигли Офакима – вскоре после 07:00 7 октября – командир полицейского участка Офакима, подполковник Ниви Охана, возвращаясь с фестивальной площадки Nova – которая на тот момент еще не подверглась нападению – услышал сообщение о стрельбе на перекрестке Урим.

Террористы доехали до Офакима из точки прорыва пограничного заграждения вокруг сектора Газы на двух белых пикапах по шоссе 234 и 241. Дорога от границы Газы до Офакима заняла менее 20 минут. В 07:02 камеры наружного наблюдения зафиксировали два пикапа, въезжающие в город по улице Сейерет Шакед. Когда они ехали по улице, вооруженные боевики в пикапах открыли огонь по людям с обеих сторон.

Они убили раввина Биньямина Нахамима, 52 лет, который шел по левой стороне улицы, а затем парамедика Аарона Хаимова, 25 лет, который ехал на машине скорой помощи к пострадавшим в атаках. Скорая Хаимова была одной из, по меньшей мере, трех, подвергшися нападению.

Следующей была убита Эдна Мелькамо, 45 лет – терапевт-реабилитолог, ее застрелили, когда она ехала в своей машине, возвращаясь с работы.

В 07:04 пикапы с террористами повернули на улицу Баит ве-Ган и, проехав 200 метров, остановились. Отряд хамасовцев выгрузился из транспортных средств. Житель Офакима Авихай Авилахан увидел их из своего окна: "Я увидел, как террористы выгружаются в 100 метрах от моего дома. У них был ручной противотанковый гранатомет, и казалось, они знают, куда идут", – свидетельствовал он.

15 боевиков вошли в район Мишор а-Гефен, это старый район с малоэтажными домами. Из-за возраста построек и расстояния до сектора Газы этот район не субсидируется государством (речь идет о субсидировании строительства защитных помещений от ракетных обстрелов, – прим. ред.), поэтому в большинстве домов этого района нет домашних защищенных от ракетных обстрелов комнат – "мамадов". Во время ракетных обстрелов жители должны успеть добежать до общественных бомбоубежищ или спрятаться на лестничной клетке.

Ракетные сирены прозвучали в городе в 06:32. И жители Офакима позже вспоминали, что когда террористы въехали в город, они остановились – казалось, они ждали, когда сирены выгонят людей из домов в общественные бомбоубежища.

Ранее упомянутый житель города Авихай Авилахан свидетельствовал: он считает, что террористы ХАМАСа намеренно выбрали район Мишор а-Гефен именно по той причине, что "люди должны будут пойти в общественные бомбоубежища". Он подчеркнул, что хамасовцы стреляли по людям, которые были по пути в бомбоубежища.

Житель Офакима 63-летний Шуки Йосеф, который зашел в одно из небольших общественных бомбоубежищ в районе, рассказывал, что он "слышал взрывы, и дети говорили, что наверное – это фейерверки". Затем люди в бомбоубежище услышали еще больше взрывов. Йосеф рассказывал: "Мы услышали еще больше взрывов, а потом они начали стучать в дверь и кричать по-арабски: "Еврей, еврей, открой дверь!" Йосеф держал дверь бомбоубежища закрытой, заклинив ее ручку сломанным велосипедом.

Когда террористы ХАМАСа вошли в Мишор а-Гефен во двор одного из жилых комплексов, многие жители были снаружи – они только вернулись из уличных общественных бомбоубежищ. Большинство дверей квартир и домов были незаперты для обеспечения легкого доступа к убежищам, а также потому, что это было субботнее утро, и многие жители, которые были ортодоксальными или религиозными евреями, оставили свои двери незапертыми, идя в синагогу. Поэтому за три минуты нападавшие очень быстро перестреляли множество людей: некоторые были убиты на улице, другие в дверных проемах, на лестничных клетках, или когда они выглядывали из окон квартир.

Первой была убита Елизавета (Лилия) Костицына, 78 лет, застреленная в своем дверном проеме. Эмма Полякова, 88 лет, также беженка из Советского Союза, была застрелена снаружи здания, когда возвращалась домой из общественного бомбоубежища.

Боевики ХАМАСа застрелили Сергея Гредескула и Викторию Гредескул через окно их квартиры – обоим был 81 год, они были физиками из Украины. Ифтах Яхангилов, 66 лет и Мария Яхангилов, 61 год, были застрелены на лестничной клетке их дома.

Юрий Ядгаров, 76 лет, и Роза Ядгаров, 81 год, репатрианты из Узбекистана, были застрелены, когда бежали со своим сыном в бомбоубежище. Зоя Джамбеков, 45 лет, была тяжело ранена, когда бежала в бомбоубежище. Ее брат Андрей Джамбеков, 38 лет, выбежал ей на помощь и был застрелен. Зоя умерла от ран несколько часов спустя.

Гиль Леви, сотрудник полиции, живший поблизости, услышал выстрелы и вышел на улицу со своим табельным пистолетом. После короткой перестрелки с боевиками Леви был ранен и отступил в укрытие.

Менеджер супермаркета Ави Закуто, 53 года, парамедик, услышал выстрелы и выбежал помочь раненым – и был немедленно застрелен. То же случилось и с водителем грузовика Реувеном Шломо Вайзманом, 57 лет – он велел своим детям спрятаться в бомбоубежище на заднем дворе, а затем вышел на улицу, вооружившись металлической арматурой.

Затем террористы разделились на три группы. Одна группа из четырех боевиков осталась в том же районе. Вторая группа из восьми вооруженных боевиков пошла на улицу При-Мегадим на восточном краю района, стреляя на ходу. Третья группа из трех вооруженных боевиков пошла на север по улице Горен к улице Тамар.

Исраэль Чана, 30 лет, частный охранник, услышав громкие выстрелы, выбежал на улицу со своим пистолетом, обутый только в домашние тапочки-шлепки. Он увидел, как его соседи пытаются попасть внутрь запертого общественного бомбоубежища. Он сумел взломать замок, после чего побежал вниз по улице. Примерно через 400 метров от его дома он столкнулся с несколькими террористами, вступил в перестрелку и был застрелен около 07:15.

В этот момент вооруженные жители города – полицейские не при исполнении, солдаты не при исполнении и отставные полицейские, – услышав выстрелы, начали собираться в этом районе индивидуально и небольшими группами. Большинство из них были вооружены только пистолетами.

Рядом с жилым комплексом трое жителей города – Ицхак Балти, 53 года, старшина полиции Ави Бузагло, 26 лет и солдат не при исполнении Итамар Хадад побежали на звук стрельбы. Телефонные съемки, сделанные соседями, зафиксировали, как они бегут под звуки автоматных очередей. Втроем они столкнулись с нападавшими, убив двоих террористов. В перестрелке Ави Бузагло, полицейский из участка Рахата, был убит, двое остальных ранены. Оба раненых убежали с места происшествия, но вскоре после этого Балти был застрелен.

Хадад получил множественные огнестрельные ранения – в живот, в ногу и в бедро. Он упал, и примерно в 08:30 его мать, 49-летняя Тали Хадад, нашла и эвакуировала его в больницу. Тали Хадад, школьная учительница, побежала за своим сыном к месту боев, она спасла 12 человек, отвезя их к городской станции скорой помощи "Маген Давид Адом".

Это произошло так: Тали Хадад погналась за своим сыном на улицу, когда он покинул дом с пистолетом в руке. Она увидела его лежащим на земле, взяла свою машину, погрузила сына в салон и поехала через перестрелку "со скоростью 120 километров в час" к станции МАДА на другом краю города. Затем Хадад вернулась к месту боев и подобрала еще раненых людей. "Люди кричали из окон, умоляя о помощи, но амбулансов не было, не было никого, кто бы их спас". Тали Хадад повторила поездку три раза, она спасла в общей сложности 12 человек, включая своего сына.

Раввин Шахар Буцак, бывший боец отряда быстрого реагирования мошава Мивтахим, присоединился к 21-летнему солдату не при исполнении Нехораю Саиду и еще одному вооруженному гражданскому. Раввин Буцак увидел вооруженного человека в зеленой военной форме. Тот открыл огонь, убив Саида (сержант Нехорай Саид, 21 год, из Офакима, боец 92-го батальона бригады "Кфир"), а самого раввина ранив в ногу. Раввин засвидетельствовал, что террорист был одет в поддельную форму ЦАХАЛа. Позднее Буцак был спасен сотрудником полиции Итамаром Алусом.

Множество перестрелок и обстрелов были зафиксированы камерами видеонаблюдения, мобильными телефонами жителей города и нагрудными камерами нападавших – камеры были обнаружены на их трупах после боев.

Никто из полицейских, находившихся при исполнении, во время этих первых убийств не прибыл в район. В полиции объяснили это так: первым полицейским участка Офакима потребовалось 25 минут, чтобы прибыть к месту событий, поскольку они были на пути к фестивалю Nova, а затем были вызваны обратно в Офаким.

В 07:20 трое вооруженных боевиков убили двоих вооруженных гражданских (имена не указаны, – прим. ред.), а затем вновь соединились с отрядом из восьми боевиков, действовавших в восточной части района, и вместе с ними пошли на улицу Тамар. Там они вновь разделились: одна группа из трех боевиков атаковала дома вдоль улицы, и группа из пяти боевиков вошла в дом семьи Эдри, взяв владельцев в заложники.

На улице Тамар вооруженные боевики подошли к дому семьи Билия. Камеры видеонаблюдения зафиксировали троих боевиков ХАМАС, перепрыгивающих через забор в боковой двор дома Билия, все они были в бронежилетах, один был в черной форме. Внутри дома находились 11 человек: пятеро взрослых и шестеро детей, включая месячного ребенка. Когда прозвучали сирены ракетной тревоги, они укрылись под лестницей своего дома, а во время затишья от сирен вышли. Услышав стрельбу на улице, семья поднялась наверх в комнату на втором этаже. Из окна Михаль Билия и ее муж увидели троих мужчин в военной форме, которые стреляли в человека, одетого в полицейскую форму.

Человеком в полицейской форме был старший прапорщик полиции Рони Абуарон, 39 лет, сотрудник полицейского участка в Рахате. Он жил поблизости и вышел из дома, услышав стрельбу. Он подошел к троим вооруженным людям, считая их солдатами ЦАХАЛа.

После убийства Рони Абуарона, трое вооруженных боевиков подошли к входной двери дома семьи Билия. "Мы сказали нашим детям молчать, и затем мы услышали, как в наш дом пытаются вломиться. Они пытались войти через дверь, но мы заперли ее перед тем, как подняться наверх". Михаль и ее семья поняли, что террористы близко, и им нужно бежать.

Когда боевики ХАМАСа вошли в дом на первом этаже, 28-летний Ариэль Билия вооружился железным прутом и повел семью к окну, выходящему на соседнюю крышу, сказав им выбираться. Он был последним членом семьи, который полез через окно. Когда он уже вылезал из окна, один из террористов внутри дома выстрелил ему в голову, и Ариэль упал. Его смерть была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Восемь членов семьи, которые уже выпрыгнули из дома, спрятались за солнечными панелями на плоской крыше соседнего дома. Там они оставались почти три часа, пока их не спасла полиция.

Трое террористов покинули дом семьи Билия и перелезли через стену на соседний участок, к дому семьи Эльбаз. Они не смогли проникнуть в дом, в которым пряталась семья Эльбаз. Террористы застрелили гражданского, идущего по улице снаружи (имя не указано – прим. ред.), а затем пошли по боковому проходу – примерно в 07:45 они забаррикадировались в небольшой жилой постройке во дворе семьи Эльбаз. Один из членов семьи вызвал полицию, которая вскоре прибыла к дому с группой реагирования, состоящей из полицейских и вооруженных гражданских волонтеров. В 09:30 волонтеры смогли эвакуировать семью Эльбаз, хотя террористы атаковали из из винтовок и забросали гранатами. При этом один из террористов заявил о своем намерении сдаться, а сам вышел с гранатометом и выстрелил.

Четверо полицейских направились по боковому проходу, чтобы попытаться уничтожить террористов, забаррикадировавшихся в жилой пристройке, полицейские стреляли на ходу. Один из боевиков был уничтожен, но остальные кидали ручные гранаты, заставив полицейских отступить в укрытие.

Тогда один из двух оставшихся в живых из этой группы террористов вышел из пристройки и забрался на крышу. Там он застрелил Йонатана Элазари – 19-летнего солдата из Алон-Швута, десантника, который не был при исполнении и присоединился к импровизированной группе защитников города.

Оставшийся террорист был окружен полицейскими и примерно в 10:45 убит в перестрелке. К тому времени семья Билия была эвакуирована в безопасное место.

Шок и замешательство, связанные с тремя группами террористов в западной части Офакима в течение первого часа атаки, были отражены в радиосообщениях полицейских, поспешивших к месту происшествия. "Обратите внимание: они в форме ЦАХАЛа, но с другими жилетами и вооружены автоматами Калашникова. Быстро, быстро, быстро!" "Нам нужна бронированная машина. У всех здесь только пистолеты, у меня почти нет патронов. Скорее, скорее, скорее!"

Около 07:30 начальник полиции Офакима Ниви Охана прибыл в город и немедленно отправился к местам боев. "Я узнал своих полицейских, некоторые из них были в шлепанцах или в нижнем белье, рядом с ними были гражданские, вооруженные ножами, которые присоединились к ним – просто повыскакивали из своих домов", – рассказывал он.

Гражданский охранник Яхель Сонах убил двоих террористов.

Ниви Охана и другие полицейские двинулись на угол улиц Тамар и Хита, к месту интенсивных боев – там же находился дом семьи Эдри, где оставшиеся террористы ХАМАС забаррикадировались, взяв пожилую пару в заложники.

Когда в 06:30 в Офакиме прозвучала ракетная тревога "Цева Адом", 65-летний Давид Эдри, водитель грузовика на пенсии, и его жена 65-летняя Рахель Эдри, заведующая столовой на расположенной неподалеку военной базе, пошли в общественное бомбоубежище. Когда они вернулись в свой дом, в него ворвались пятеро террористов, которые закрыли пожилую пару на втором этаже. Позже Рахель Эдри свидетельствовала, что боевики ХАМАСа возли в ее дом через окно. "Они начали кричать нам: "Шахиды, шахиды, Танзим!" Она хотела попробовать сбежать, но "понимала, что они могут выстрелить ей в спину", и тогда Эдри решили выполнять требования террористов.

Боевики отняли и сломали мобильные телефоны супругов Эдри. Они заставили пожилых людей подняться наверх, открывали шкафы и выбрасывали вещи из них. Они нашли полицейскую форму и головные уборы сыновей Эдри и закричали: "Где ваши дети?" Один из сыновей был полицейским в Офакиме, но Рахель и Давид Эдри сказали боевикам, что их дети в Америке.

Первые прибывшие на место сотрудники полиции не знали, что в доме семьи Эдри находятся террористы, и что они удерживают заложников. В 07:30 два полицейских их подразделения по обезвреживанию взрывчатых веществ, которые незадолго до этого завершили свое дежурство, но присоединились к поиску прорвавшихся террористов, прошли мимо дома Эдри. Из окон второго этажа террористы обстреляли их. Один из сотрудников полиции, 56-летний прапорщик полиции Игаль Илуз, был убит.

Когда прибыли другие сотрудники полиции и попытались забрать тело Илуза, террористы атаковали их, забросав гранатами и обстреляв из огнестрельного оружия. Начальник полиции Офакима Ниви Охана был ранен. Двое полицейских укрылись в придорожном бомбоубежище вниз по улице. Террорист из другой группы увидел их и бросил в них гранаты, одну из которых полицейские отбросили обратно наружу, после чего его застрелили.

В 07:50 группа полицейских, все еще не зная о наличии заложников в здании, попытались войти в дом семьи Эдри. Один из полицейских был ранен. В 08:30 во время второй попытки штурмовать дом полицейские услышали крик Давида Эдри и поняли, что на втором этаже есть заложники. Они остановили штурм и вызвали группу переговорщиков по заложникам, чтобы спасти заложников. Сын Рахель Эвьятар, сотрудник полиции, предоставил коллегам набросок плана дома для помощи в операции, но самому ему не разрешили участвовать в операции, поскольку речь идет о его близких.

К 09:00 бойцы ЯМАМ и ЯМАС прибыли в Офаким для помощи в ситуации с заложниками. Примерно через четыре часа Рахель Эдри предложила похитителям чай, кофе и печенье. Вскоре после этого последовала еще одна попытка спасти заложников, во время которой один террорист был убит, а другой ранен. Чтобы успокоить остальных, Рахель Эдри перевязала раненому руку.

Подразделения ЦАХАЛа прибыли в город около 14:00. К тому времени, через семь часов после начала атаки, все боевики ХАМАСа были убиты, кроме пятерых, удерживавших семью Эдри в их доме.

8 октября в 02:30 бойцы подразделения ЯМАМ штурмовали второй этаж дома Эдри, ликвидировав всех четверых оставшихся в живых террористов. Оба заложника были спасены невредимыми. Рахель и Давид Эдри удерживались в заложниках почти 20 часов.

После того, как все проникшие в город террористы были уничтожены, в ходе расследования обнаружилось, что у них при себе были детальные планы города, а также запасы еды и оружия на много дней. Альмог Коэн, депутат Кнессета из Офакима, принимавший участие в боях, засвидетельствовал, что на одной из карт были обозначены людные места, синагоги и детские сады.

В двух пикапах, на которых приехали террористы, обнаружили большое количество гранат, противотанковых ракет, пластиковой взрывчатки и наземных мин, свидетельствующих о масштабной подготовке. Сотрудник полиции Итамар Алус также свидетельствовал, что нашел сумки с инструментами, включающими плоскогубцы и отвертки, которые террористы планировали использовать для взлома домов.

В ходе расследования инцидента в ШАБАКе и в ЦАХАЛе пришли к выводу, что отряд из 15 боевиков был передовым отрядом для захвата Офакима, и ХАМАС планировал усилить его, по меньшей мере, еще тремя такими командами, которые вначале отправились в район Реим на фестиваль Nova. Точная причина, почему передовой отряд не получил подкрепления, неясна, но в полиции пришли к выводу, что террористы решили сосредоточиться на бойне на фестивале Nova, где было много легких жертв. В полиции также отметили, что террористы прибыли в город вскоре после пересменки полицейских в 07:00, поэтому было больше сотрудников полиции не при исполнении, которые смогли принять участие в защите Офакима.

СПИСОК УБИТЫХ ТЕРРОРИСТАМИ 7.10.2023 В ОФАКИМЕ И ОКОЛО ОФАКИМА

1. Старший прапорщик полиции Рони АБУАРОН, 39 лет, сотрудник полицейского участка Рахата, погиб 7.10.2023 в Офакиме.

2. Фатма АЛЬ-ТАЛАКАТ АБУ-АРАР, 33 года, из Арары, мать 9 детей, застрелена в машине возле Офакима; муж и ребенок, ехавшие с ней, выжили.

3. Ицхак БАЛТИ, 53 года, из Офакима, вышел с оружием на защиту города, убит в бою.

4. Моше БЕН-ПОРАТ, 58 лет, из Тверии, убит в Офакиме, по дороге на брит-милу внука.

5. Ариэль БИЛИЯ, 28 лет, из Офакима.

6. Старшина полиции Ави БУЗАГЛО, 26 лет, из Офакима, погиб в бою.

7. Реувен Шломо ВАЙЗМАН, 57 лет, из Офакима.

8. Виктория ГРЕДЕСКУЛ, из Офакима, убита в своем доме.

9. Сергей ГРЕДЕСКУЛ, 81 год, физик, из Офакима, убит в своем доме.

10. Рафаэль Ариэль ГУРИ, 30 лет, из Офакима.

11. Наталья ДЕМИДОВА, 39 лет, из Офакима.

12. Андрей ДЖАМБЕКОВ, 38 лет, из Офакима.

13. Зоя ДЖАМБЕКОВ, 45 лет, из Офакима.

14. Ави ЗАКУТО, 53 года, из Офакима, парамедик, был убит во время помощи раненым.

15. Прапорщик полиции Игаль ИЛУЗ, 56 лет, из Офакима.

16. Старшина полиции Иегуда КАДЕР, 50 лет, из Офакима.

17. Елизавета (Лилия) КОСТИЦЫНА, 78 лет, из Офакима.

18. Старшина полиции Шарон ЛЕЙБОВИЧ, 42 года, из Авшалома, патрульный полицейского участка в Офакиме.

19. Старший сержант полиции Михаэль ЛИЗМИ, 28 лет, из Офакима, погиб в бою с террористами.

20. Эдна МЕЛЬКАМО, 45 лет, из Офакима.

21. Шуламит МЕРЕНШТЕЙН, 83 года, из Офакима.

22. Анна МИШАЕВ, 65 лет, из Офакима.

23. Михаэль ОСТРОВСКИЙ, 77 лет, из Офакима.

24. Моше ОХАЙОН, 52 года, из Офакима. Погиб, защищая город.

25. Элиад ОХАЙОН, 23 года, из Офакима. Погиб, защищая город.

26. Раввин Биньямин РАХАМИМ, 52 года, из Офакима.

27. Сержант Нехорай САИД, 21 год, из Офакима, боец 92-го батальона бригады "Кфир".

28. Аарон ХАИМОВ, 25 лет, старший фельдшер службы скорой помощи МАДА, убит террористами при исполнении обязанностей в Офакиме.

29. Тарек Зарук ХАТИБ, 44 года, из Офакима.

30. Авраам ХАТУЭЛЬ, 52 года, из Офакима.

31. Исраэль ЧАНА, 30 лет, из Офакима.

Рядовой Йонатан ЭЛАЗАРИ, 19 лет, из Алон-Швута, десантник, погиб 7.10.2023 в Офакиме.

32. Роза ЯДГАРОВ, 81 год, из Офакима.

33. Юрий ЯДГАРОВ, 76 лет, из Офакима.

34. Ифтах ЯХАНГИЛОВ, 66 лет, из Офакима.

35. Мария ЯХАНГИЛОВ, 61 год, из Офакима.

Кроме того, девять жителей Офакима были расстреляны террористами, когда их автобус, следовавший в сторону Мертвого моря, остановился из-за поломки

1. Лилия ГИЛЛЕР, 61 год, из Офакима

2. Михаль ЗАРБАИЛОВ, 60 лет, из Офакима

3. Игорь КУРЦЕР, 73 года, из Офакима

4. Яаков МУРАТОВ, 66 лет, из Офакима

5. Владимир ПОПОВ, 74 года, из Офакима

6. Софья ПОПОВ, 68 лет, из Офакима

7. Людмила ФУРМАН, 78 лет, из Офакима

8. Берта Батсиен ШАМАЯЕВА-ЛЕВИ, 56 лет, из Офакима

9. Татьяна ШНИТМАН, 70 лет, из Офакима