Отчет о боях в Офакиме: город отстояли полиция и гражданские

ЦАХАЛ опубликовал результаты оперативного расследования нападения и боев в городе Офаким, произошедших в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Расследование завершено, его результаты представлены семьям погибших и муниципалитету Офакима. Итоги расследования подвел бывший командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Следственная группа установила: ЦАХАЛ не справился со своей задачей защиты города Офаким. Стремление к боестолкновениям и мужество полицейских, гражданских лиц и военнослужащих были основными факторами, которые смогли остановить развитие резни в Офакиме.

В жестоком нападении на город были убиты 25 гражданских лиц. Силы безопасности и гражданские, находившиеся в Офакиме, сражались с огромной храбростью, рискуя жизни. В боях погибли восемь сотрудников сил безопасности, многие бойцы и гражданские лица, обороняющие город, были ранены.

Следствием было установлено, что в Офаким прорвались 15 террористов спецназа ХАМАСа "Нухба", которые устроили резню и другие жестокие преступления. Все террористы, проникшие в город, были ликвидированы бойцами служб безопасности и гражданскими, сражавшимися в Офакиме в "черную субботу".

Следственную группу возглавлял бригадный генерал Орен Симха, в нее входили также другие специалисты. Расследование длилось примерно полгода, оно включало в себя беседы с бойцами служб безопасности, участвовавшими в боях, с жителями Офакима, а также изучение видеозаписей с камер наблюдения, полицейские видео реконструкции событий, видео, снятые гражданскими лицами, и другие материалы.

Цель расследования состояла в том, чтобы нарисовать точную картину происходившего 7 октября в городе Офаким. Учитывая сложные и комплексные обстоятельства, возможно, в расследовании есть неточности, и разумно предположить, что дополнительные детали откроются в будущем.

Речь идет о военном оперативном расследовании, которое было сосредоточено на развитии событий, управлении боем и действиях вооруженных сил. Бои в городе Офаким – это лишь одни из десятков очагов сражений во время неожиданной атаки 7 октября 2023 года. Проникновение тысяч террористов через десятки точек прорыва одновременно является главным фактором, затруднившим формирование картины обстановки и прибытие сил безопасности к многочисленным очагам сражений.

Параллельно с армейским расследованием боев в Офакиме проводится полицейское расследование, и возможно, его выводы не будут полностью соответствовать результатам расследования армии. ЦАХАЛ придает большое значение представлению военного расследования семьям погибших как можно скорее, поэтому результаты расследования представлены отдельно. Внутриармейское расследование не включает выводы и уроки боев в Офакиме, поскольку изучение этих боев находится в ведении полицейского расследования.

Военное расследование далее сосредоточено на двух основных моментах:

1. Характеристики действий учебной базы 1 ("басис адраха 1", בה"ד 1)

2. Тема боев внутри города на территории Государства Израиль.

Хронология боя, установленная следственной группой

Первый этап: начало атаки, стремление к контакту с противником (с 06:40 до 07:25)

Примерно в 06:40 15 террористов на двух пикапах проникли на территорию Израиля. В 07:01 они проехали через перекресток Урим, после чего направились на восток по шоссе 241.

В 07:06 террористы совершили первое убийство, убив гражданского на "Таелет Пдуим", параллельной шоссе 241 пешеходной улице. После этого они подъехали к перекрестку Ранен и поехали в южном направлении к западному въезду в Офаким по Дерех Сайерет Шакед. Во время движения террористы обстреливали жилые дома района "Мишор а-Гефен".

В это время офицер оперативного отдела "Негев" сообщил полиции Офакима о первоначальной картине ситуации, известной на тот момент.

В 07:08 террористы высадились из пикапа на улице Баит ве-Ган, и с этого момента началась бойня.

В 07:10 глава полицейского участка Офакима Ниви Охана, выехавший в Офаким с фестивальной площадки Nova, передал подчиненным по рации инструкции.

Минутой позже террористы выдвинулись в северном направлении по трем улицам к району А-Гефен. В 07:13 террористы увидели машину скорой помощи, открыли по ней огонь, в результате чего амбуланс потерял управление, а водитель был убит. Затем террористы двинулись к улице А-Горен, и убили еще 11 гражданских лиц.

На этом этапе террористы захватили южную и восточную части улицы А-Горен и улицу А-Крамим, и продолжили бойню.

В это время находившийся в городе сотрудник полиции объединился с курсантом с учебной базы БАХАД 1 и к вооруженному гражданскому, создав таким образом боевой отряд, который возглавил полицейский. В 07:15 еще несколько сотрудников полиции начали бой с террористами в районе улицы Баит ве-Ган.

Минутой позже в бою с террористами погибли полицейский и гражданский из первого боевого отряда, а курсант учебной базы был ранен. В 07:19 террористы убили еще одного гражданского на улице При Мегадим (речь идет о тупиковой улочке на пять многоквартирных домов, – прим. ред)

В 07:23 террористы разделились: пятеро из них двинулись в направлении улицы А-Тамар, а еще пятеро вошли в дом семьи, проживающей на этой улице.

Второй этап: перехват инициативы, начало отражения атаки (с 07:25 до 07:45)

Сотрудники полиции и вооруженные гражданские выдвинулись к улицам А-Горен и А-Крамим, получив сообщения от находившихся там бойцов полицейского подразделения "Йоав", что именно там сосредоточился бой.

Примерно в 07:32 группа полицейских и гражданских ликвидировали в квадрате улиц А-Горен и А-Крамим троих террористов "Нухбы". В бою погибли двое сотрудников полиции.

В это время террористы продолжали убивать гражданских на улицах А-Крамим и Тамар.

В 07:35 группа из трех полицейских и одного гражданского ликвидировала еще троих террористов.

Параллельно с этим несколько сотрудников полиции под командованием начальника полицейского участка Офакима прибыли к дому на улице А-Тамар, захваченному террористами.

Несколько минут спустя террористы убили вооруженного гражданского и военнослужащего, вышедшего из дома в Офакиме, чтобы принять участие в отражении атаки.

В 07:40 засевшие в доме на улице А-Тамар террористы бросили в полицейских гранату, глава полицейского участка Офакима был ранен. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а затем эвакуировали его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

В 07:42-07:43 были ликвидированы еще два террориста, одновременно с этим на улице А-Хита три террориста убили гражданского.

Третий этап: террористы засели в доме, осада (с 07:45 7 октября до 03:30 8 октября)

В 08:30 офицер оперативного отдела "Негев" в полиции прибыл на улицу А-Тамар, получил отчет о картине ситуации у других полицейских и принял решение вместе с ними штурмовать дом на улице А-Тамар, в котором засели террористы: по сложившемуся пониманию, в доме находились террористы, и с ними были двое заложников.

На этом этапе офицер оперативного отдела приказал заморозить боевые действия, изолировать зону и начать переговоры с террористами.

В 09:10 первая рота из учебной базы 1 прибыла в район промзоны Офакима. Несколько минут спустя сотрудники полиции прибыли на улицу А-Хита и эвакуировали из дома семью после того, как террористы проникли в жилую пристройку во дворе дома. Полицейские обыскали территорию, начался бой между сотрудниками полиции и террористами, и в 09:45 к бою присоединились первые бойцы из учебной базы. Несколько минут спустя в город прибыла вторая рота из учебной базы 1.

В 09:45 командир центрального отдела полиции принял на себя командованием операцией на улице А-Хита, и в 10:45 был уничтожен последний террорист в этой точке.

В 12:45 операция по осаде дома с террористами и заложниками на улице А-Тамар была передана подразделению ЯМАМ. Час спустя в город прибыл командующий полицией Южного округа, он провел совещание по оценке ситуации и ходе прочесывания территории в городе. В 14:00 глава полицейского участка Офакима вернулся из больницы в город и присоединился к своим подчиненным.

В 14:30 две роты из пяти учебной базы БАХАД 1, прибывшие в Офаким, покинули город и отправились на подмогу в кибуц Кисуфим.

В 15:00 заместитель командира округа Негев передал командование над ситуацией командиру округа Негев.

В 02:00 8 октября была проведена дополнительная оценка ситуации с бойцами ЯМАМ по событию с захватом заложников в доме на улице А-Тамар, и в 02:14 бойцы ЯМАМ начали штурм дома.

В 02:25 бойцы ЯМАМ ворвались в дом семьи Эдри, ликвидировали засевших в доме четверых террористов и благополучно освободили супругов Эдри.

В 03:00 ЯМАМ передал управление действующим на месте силам полиции.

В 03:30 в ходе прочесывания территории был обнаружен и ликвидирован последний из прорвавшихся в Офаким террористов.

Основные выводы расследования боев в Офакиме:

1. ЦАХАЛ провалил свою задачу по защите города Офаким.

2. Быстрое сдерживание: благодаря мужеству полицейских, гражданских и солдат, стремившихся к контакту с противником, резню в городе удалось остановить на раннем этапе.

3. Осада террористов – решение изолировать территорию, где укрепились террористы, и выжидать улучшения оперативной ситуации было верным, что доказано при ликвидации террористов и освобождении заложников на улице А-Тамар и при ликвидации террористов на улице А-Хита.

4. Бойцы ЯМАМ – решения, принятые бойцами ЯМАМ с момента принятия ими ответственности за инцидент с захватом заложников были верными и профессиональными, бойцы смогли освободить заложников без повреждений в крайне сложных оперативных условиях.

5. Подкрепление из учебной базы БАХАД 1: военнослужащие с учебной базы прибыли в Офаким в относительно короткие сроки, но не приняли участия в бою, поскольку бой в городе закончился быстро, и уже в течение 40 минут с его начала контроль над улицами в Офакиме был возвращен израильским службам безопасности.

6. Передача ответственности за город на командира БАХАД 1 – решение о передаче ответственности за восстановление безопасности в Офакиме на командира учебной базы 1 было правильным в свете ожидания развития боя и возможного прибытия дополнительных террористов.

7. Бой в городском пространстве: боестолкновения проходили внутри городского пространства с плотной застройкой, включающей множество зон без четких линий обороны. Было также сложно определить источники обстрела, поскольку на территории действовали множество вооруженных гражданских, из-за чего было сложнее отличить израильские силы от противника.

8. Крайний недостаток защищенных пространств: Тот факт, что в большей части района Мишор а-Гефен в жилых домах нет защищенных комнат ("мамадов") заставил многих гражданских выйти в общественные пространства, и во время атаки террористов они находились рядом с общественными бомбоубежищами.

СПИСОК УБИТЫХ ТЕРРОРИСТАМИ 7.10.2023 В ОФАКИМЕ И ОКОЛО ОФАКИМА

Отметим, что в отчете следственной группы Армии обороны Израиля не приводятся имена погибших – ни убитых гражданских лиц, ни погибших в бою полицейских, солдат и гражданских, защищавших город. Мы приводим список погибших по данным Newsru.co.il

1. .Фатма АЛЬ-ТАЛАКАТ АБУ-АРАР, 33 года, из Арары, мать 9 детей, застрелена в машине возле Офакима; муж и ребенок, ехавшие с ней, выжили.

2. Ицхак БАЛТИ, 53 года, из Офакима, вышел с оружием на защиту города, убит в бою.

3. Моше БЕН-ПОРАТ, 58 лет, из Тверии, убит в Офакиме, по дороге на брит-милу внука.

4. Ариэль БИЛИЯ, 28 лет, из Офакима.

5. Старшина полиции Ави БУЗАГЛО, 26 лет, из Офакима, погиб в бою.

6. Реувен Шломо ВАЙЗМАН, 57 лет, из Офакима.

7. Виктория ГРЕДЕСКУЛ, из Офакима, убита в своем доме.

8. Сергей ГРЕДЕСКУЛ, 81 год, физик, из Офакима, убит в своем доме.

9. Рафаэль Ариэль ГУРИ, 30 лет, из Офакима.

10. Наталья ДЕМИДОВА, 39 лет, из Офакима.

11. Андрей ДЖАМБЕКОВ, 38 лет, из Офакима.

12. Зоя ДЖАМБЕКОВ, 45 лет, из Офакима.

13. Ави ЗАКУТО, 53 года, из Офакима, парамедик, был убит во время помощи раненым.

14. Прапорщик полиции Игаль ИЛУЗ, 56 лет, из Офакима.

15. Старшина полиции Иегуда КАДЕР, 50 лет, из Офакима.

16. Елизавета (Лилия) КОСТИЦЫНА, 78 лет, из Офакима.

17. Старшина полиции Шарон ЛЕЙБОВИЧ, 42 года, из Авшалома, патрульный полицейского участка в Офакиме.

18. Старший сержант полиции Михаэль ЛИЗМИ, 28 лет, из Офакима, погиб в бою с террористами.

19. Эдна МЕЛЬКАМО, 45 лет, из Офакима.

20. Шуламит МЕРЕНШТЕЙН, 83 года, из Офакима.

21. Анна МИШАЕВ, 65 лет, из Офакима.

22. Михаэль ОСТРОВСКИЙ, 77 лет, из Офакима.

23. Моше ОХАЙОН, 52 года, из Офакима. Погиб, защищая город.

24. Элиад ОХАЙОН, 23 года, из Офакима. Погиб, защищая город.

25. Раввин Биньямин РАХАМИМ, 52 года, из Офакима.

26. Аарон ХАИМОВ, 25 лет, старший фельдшер службы скорой помощи МАДА, убит террористами при исполнении обязанностей в Офакиме.

27. Тарек Зарук ХАТИБ, 44 года, из Офакима.

28. Авраам ХАТУЭЛЬ, 52 года, из Офакима.

29. Исраэль ЧАНА, 30 лет, из Офакима.

30. Роза ЯДГАРОВ, 81 год, из Офакима.

31. Юрий ЯДГАРОВ, 76 лет, из Офакима.

32. Ифтах ЯХАНГИЛОВ, 66 лет, из Офакима.

33. Мария ЯХАНГИЛОВ, 61 год, из Офакима.

Кроме того, девять жителей Офакима были расстреляны террористами, когда их автобус, следовавший в сторону Мертвого моря, остановился из-за поломки

1. Лилия ГИЛЛЕР, 61 год, из Офакима

2. Михаль ЗАРБАИЛОВ, 60 лет, из Офакима

3. Игорь КУРЦЕР, 73 года, из Офакима

4. Яаков МУРАТОВ, 66 лет, из Офакима

5. Владимир ПОПОВ, 74 года, из Офакима

6. Софья ПОПОВ, 68 лет, из Офакима

7. Людмила ФУРМАН, 78 лет, из Офакима

8. Берта Батсиен ШАМАЯЕВА-ЛЕВИ, 56 лет, из Офакима

9. Татьяна ШНИТМАН, 70 лет, из Офакима