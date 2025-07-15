Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 15 июля, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 17-32 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 28-38, в Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 21-35, на побережье Мертвого моря – 26-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-30, в Ариэле – 19-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-35, на Голанских высотах – 20-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 70-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – повышение температуры. В пятницу – без существенных изменений.