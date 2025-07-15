Фракция "Агудат Исраэль" объявила о выходе из правительства

Партия "Агудат Исраэль", представленная в Кнессете тремя депутатами объявила, что ее депутаты покидают правительство.

В заявлении парламентской фракции говорится, что представленный законопроект о призыве, призванный упорядочить статус студентов йешив, не соответствует ожиданиям и требованиям духовных лидеров и членов Совета знатоков Торы.

На текущий момент "Агудат Исраэль" представлена в Кнессете депутатами Яаковом Теслером, Исраэлем Айхлером и Моше Ротом. Меир Поруш, Ицхак Гольдкнопф и Яаков Теслер, представляющие партию в правительстве, депутатами не являются.

Ранее о выходе из правительства и коалиции объявила парламентская фракция "Дегель а-Тора".

Заявления об отставке вступают в силу через 48 часов. У премьер-министра Биньямина Нетаниягу в запасе двое суток, чтобы достичь компромисса и убедить "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль" остаться.

По информации "Мако", Юлий Эдельштейн, председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, не намерен вносить изменения в законопроект.