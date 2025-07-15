x
15 июля 2025
|
последняя новость: 00:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июля 2025
|
15 июля 2025
|
последняя новость: 00:09
15 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Фракция "Агудат Исраэль" объявила о выходе из правительства

Призыв ультраортодоксов
Кнессет
Правительство
время публикации: 15 июля 2025 г., 00:09 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 00:18
Фракция "Агудат Исраэль" объявила о выходе из правительства
Chaim Goldberg/Flash90

Партия "Агудат Исраэль", представленная в Кнессете тремя депутатами объявила, что ее депутаты покидают правительство.

В заявлении парламентской фракции говорится, что представленный законопроект о призыве, призванный упорядочить статус студентов йешив, не соответствует ожиданиям и требованиям духовных лидеров и членов Совета знатоков Торы.

На текущий момент "Агудат Исраэль" представлена в Кнессете депутатами Яаковом Теслером, Исраэлем Айхлером и Моше Ротом. Меир Поруш, Ицхак Гольдкнопф и Яаков Теслер, представляющие партию в правительстве, депутатами не являются.

Ранее о выходе из правительства и коалиции объявила парламентская фракция "Дегель а-Тора".

Заявления об отставке вступают в силу через 48 часов. У премьер-министра Биньямина Нетаниягу в запасе двое суток, чтобы достичь компромисса и убедить "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль" остаться.

По информации "Мако", Юлий Эдельштейн, председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, не намерен вносить изменения в законопроект.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2025

"Дегель а-Тора" после знакомства с черновиком закона о призыве подтвердила выход из правительства
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2025

Фракция "Дегель а-Тора" объявила о выходе из правительства и коалиции