Бен-Гвир выступил против повышения в звании полицейской, участвовавшей в расследовании дел Нетаниягу

Израильские СМИ сообщают о конфликте между министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и генеральным инспектором полиции Дани Леви, поводом для которого стало продвижение по службе Ринат Сабан, которая участвовала в расследовании дел против Нетаниягу и давала показания в суде по этим делам.

Майор полиции Ринат Сабан является помощником главы отдела расследований. Генинспектор полиции Дани Леви представил ее для повышения в звании до подполковника. В официальном письме генинспектору Итамар Бен-Гвир выразил сомнения в профессионализме Сабан, заявив, что из судебных решений, в которых упоминалось ее имя в связи с проводимыми следственными действиями, вырисовывается "тревожная картина, наличие проблем с памятью, неспособность отвечать на вопросы суда, незнание законов и процедур, превышение полномочий…"

Пресс-служба полиции распространила заявление, в котором говорится, что вопрос повышения офицера в звании был тщательно рассмотрен генеральным инспектором и старшим командным составом полиции, и в соответствии со всеми процедурами и правилами было принято решение, что Ринат Сабан достойна повышения.