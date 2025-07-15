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Израиль

Бен-Гвир выступил против повышения в звании полицейской, участвовавшей в расследовании дел Нетаниягу

Полиция
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 15 июля 2025 г., 21:31 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 21:36
Итамар Бен-Гвир и Даниэль Леви
Chaim Goldberg/Flash90

Израильские СМИ сообщают о конфликте между министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и генеральным инспектором полиции Дани Леви, поводом для которого стало продвижение по службе Ринат Сабан, которая участвовала в расследовании дел против Нетаниягу и давала показания в суде по этим делам.

Майор полиции Ринат Сабан является помощником главы отдела расследований. Генинспектор полиции Дани Леви представил ее для повышения в звании до подполковника. В официальном письме генинспектору Итамар Бен-Гвир выразил сомнения в профессионализме Сабан, заявив, что из судебных решений, в которых упоминалось ее имя в связи с проводимыми следственными действиями, вырисовывается "тревожная картина, наличие проблем с памятью, неспособность отвечать на вопросы суда, незнание законов и процедур, превышение полномочий…"

Пресс-служба полиции распространила заявление, в котором говорится, что вопрос повышения офицера в звании был тщательно рассмотрен генеральным инспектором и старшим командным составом полиции, и в соответствии со всеми процедурами и правилами было принято решение, что Ринат Сабан достойна повышения.

Израиль
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