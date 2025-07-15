На улице Бааль Шем-Тов в Тель-Авиве автомобиль сбил мотоцикл, на котором вместе с водителем был пассажир. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Вольфсон" двух пострадавших, состояние одного из которых (мужчины примерно 20 лет) тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.