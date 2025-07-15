В Тель-Авиве автомобиль сбил мотоцикл, на котором вместе с водителем был пассажир
время публикации: 15 июля 2025 г., 20:13 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 20:13
На улице Бааль Шем-Тов в Тель-Авиве автомобиль сбил мотоцикл, на котором вместе с водителем был пассажир. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Вольфсон" двух пострадавших, состояние одного из которых (мужчины примерно 20 лет) тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2025