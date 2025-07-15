x
15 июля 2025
|
последняя новость: 20:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июля 2025
|
15 июля 2025
|
последняя новость: 20:13
15 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Авиве автомобиль сбил мотоцикл, на котором вместе с водителем был пассажир

ДТП
время публикации: 15 июля 2025 г., 20:13 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 20:13
В Тель-Авиве автомобиль сбил мотоцикл, на котором вместе с водителем был пассажир
Пресс-служба МАДА

На улице Бааль Шем-Тов в Тель-Авиве автомобиль сбил мотоцикл, на котором вместе с водителем был пассажир. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Вольфсон" двух пострадавших, состояние одного из которых (мужчины примерно 20 лет) тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2025

Столкновение двух автомобилей в Магаре, состояние одного из пострадавших тяжелое
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2025

ДТП в Ор-Йегуде и Беэр-Шеве, двое погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2025

Скончался мотоциклист, пострадавший в аварии в Иерусалиме