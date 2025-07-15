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Израиль

Стрельба в Иксале, тяжело ранен местный житель

Криминал
время публикации: 15 июля 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 22:27
Стрельба в Иксале, тяжело ранен местный житель
Пресс-служба полиции Израиля

В Иксале из огнестрельного оружия тяжело ранен мужчина примерно 60 лет. В критическом состоянии он доставлен в больницу "А-Эмек".

Пресс-служба передала, что раненый является жителем поселка.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется розыск стрелявшего.

По данным предварительного расследования, речь идет о происшествии на криминальной почве.

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