Полиция расследует вооруженное нападение на мужчину в Иксале
время публикации: 27 июня 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 14:18
Мужчина в возрасте около 20 лет получил крайне тяжелые ранения в результате вооруженного нападения на территории местного совета Иксал на севере страны.
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, в ходе реанимации его эвакуировали в больницу "А-Эмек" в критическом состоянии. В больнице констатировали его смерть.
Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.