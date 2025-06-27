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Израиль

Полиция расследует вооруженное нападение на мужчину в Иксале

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 27 июня 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 14:18
Полиция расследует вооруженное нападение на мужчину в Иксале
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 20 лет получил крайне тяжелые ранения в результате вооруженного нападения на территории местного совета Иксал на севере страны.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, в ходе реанимации его эвакуировали в больницу "А-Эмек" в критическом состоянии. В больнице констатировали его смерть.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.

Израиль
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