Полиция расследует вооруженное нападение на мужчину в Иксале

Мужчина в возрасте около 20 лет получил крайне тяжелые ранения в результате вооруженного нападения на территории местного совета Иксал на севере страны.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, в ходе реанимации его эвакуировали в больницу "А-Эмек" в критическом состоянии. В больнице констатировали его смерть.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.