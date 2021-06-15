Уточненные инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

Министерство здравоохранения опубликовало разъяснение относительно требований к пассажирам, прилетающим в Израиль и улетающим из него.

В частности, в разъяснении подчеркивается, что вступившее в силу с 15 июня решение об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях не распространяется на находящихся в самолетах.

Кроме того, пассажиры, прибывшие в Израиль, и обязанные находиться в изоляции, обязаны также носить маску в течение всего пути от самолета до места изоляции (а не только в терминале аэропорта).

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны заполнить декларацию въезжающего в Израиль пассажира не позднее, чем за 24 часа до вылета в Израиль, и представить авиакомпании соответствующую справку.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 10 дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов (один по прилете, а второй – на девятый день карантина) или же в течение 14 дней при условии одного отрицательного ПЦР-теста (по прилете в Израиль, что является обязательным для всех прибывающих).

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, прибывающих в Израиль, можно на сайте министерства здравоохранения.

Все пассажиры, выезжающие из Израиля, на входе в терминал должны предъявить справку переболевшего, свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета из Израиля.

Вылет граждан и жителей Израиля (за исключением получивших особое разрешение от комиссии по исключительным случаям) в страны с максимальным уровнем угрозы (Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) запрещен. Запрет не распространяется на пересадочные рейсы через эти страны с временем пребывания в аэропорту менее 12 часов. Данное положение продлевается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в каждой стране.

Подать запрос в комиссию по исключительным случаям можно здесь.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.