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    В Израиле

    СМИ: Бен-Гвир принял решение не продлевать каденцию Яакова Шабтая на посту генинспектора полиции

    время публикации: | последнее обновление:
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    СМИ: Бен-Гвир принял решение не продлевать каденцию Яакова Шабтая на посту генинспектора полиции
    Yonatan Sindel/Flash90

    По информации 13-го телеканала ("Решет"), министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир уведомил свое окружение о том, что он не станет продлевать каденцию Яакова (Коби) Шабтая на посту генерального инспектора полиции. О том, что Шабтай, по всей видимости, покинет свой пост в начале следующего года также сообщила радиостанция "Кан Бет".

    13-й телеканал передал, что на состоявшейся в последние дни встрече Бен-Гвир уведомил Шабтая о своем решении, возложив на него ответственность за провал в борьбе с преступностью в арабском секторе.

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    Если каденция Яакоба Шабтая не будет продлена, то он покинет пост в январе 2024 года.

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    По информации в СМИ, ведущими кандидатами на пост генинспектора полиции являются генерал-майор Йорам Софер из полиции Прибрежного округа, экс-главы полиции Иерусалимского округа генерал-майор Дорон Ядид и Йорам А-Леви.

    На прошлой неделе СМИ сообщали о беседе Бен-Гвира с Шабтаем, проходившей на повышенных тонах. Встреча состоялась за несколько часов до того, как в Яфии, пригороде Нацерета, были убиты пять человек, включая 15-летнего подростка. На этой встрече, по данным СМИ, Бен-Гвир обвинил генинспектора в том, что того больше занимают вопросы новых назначений, чем борьба с преступностью. Бен-Гвир заявил, что был готов "начать все с чистого листа", забыв про просчеты полиции во время операции "Страж стен" и трагедии на горе Мерон, однако никаких положительных изменений в работе полиции не произошло в последнее время.

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