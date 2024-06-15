В Беэр-Шеве насмерть сбит пешеход, полиция разыскивает водителя
время публикации: 15 июня 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 21:19
В Беэр-Шеве автомобиль сбил пожилого мужчину. На место происшествия прибыла бригада парамедиков "Маген Давид Адом", которая провела пострадавшему сердечно-легочную реанимацию и доставила его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
В больнице медики были вынуждены констатировать смерть мужчины.
Пресс-служба полиции сообщает, что водитель скрылся с места происшествия. Он разыскивается полицией.