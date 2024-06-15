Хагари: Невозможно освободить всех заложников с помощью военной операции

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с обращением, в котором подчеркнул, что специалисты министерства обороны и ЦАХАЛа расследуют инцидент, в результате которого на юге сектора Газы погибли восемь военнослужащих.

Хагари заявил, что, согласно предварительным данным, БТР, в котором находились бойцы, подорвался на взрывном устройстве или был подбит противотанковым снарядом.

Напомним, трагедия произошла в районе Таль ас-Султан, к западу от Рафиаха. До сих пор разрешено к публикации имя только одного из восьми погибших: это капитан Уасим Махмуд, 23 года, из Бейт-Джана, замкомандира роты 601-го батальона 401-й бригады.

Хагари также сделал заявление, в котором прокомментировал операцию по освобождению четверых заложников в прошлую субботу. "Мы не сможем освободить всех заложников таким же образом, каким освободили этих четверых".

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли более 300 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля).

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 658 военнослужащих ЦАХАЛа.