Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 15 июня: удары по целям, есть убитые и раненые

В ночь на 15 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, есть убитые и раненые.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Хафат в районе Ат-Туффа, к востоку от города Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Шуджаийя, к востоку от города Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли еще два удара по целям в городе Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ взорвал несколько зданий в районе Аль-Муграка, к северу от Нусейрата.

На юге сектора: танки ЦАХАЛа вели огонь по городу Хан-Юнис; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала центр города Рафах; артиллерия и танки ЦАХАЛа обстреливали цели в районах Ас-Сауди и Таль ас-Султан, к западу от Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 15 июня.

Около полуночи в районе Кисуфим, около границы сектора Газы, была слышна тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел. После обстрела возник пожар. "Бригады Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС) взяли на себя ответственность за обстрел.