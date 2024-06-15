Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 15 июня: бои в Кафр-Дане, около Дженина

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 15 июня действовали в Дженине и около Дженина (в Кафр-Дане, Буркине), около Шхема (в Байте), около Калькилии (в Аззуне, Джайусе), около Рамаллы (в Джалазуне, Умм-Сафе), около Хеврона (в Ас-Саму, Байт-Уммаре).

Происходили вооруженные столкновения, прежде всего в Кафр-Дане, к западу от Дженина.. Есть раненые с палестинской стороны. Бои в Кафр-Дане продолжаются. "Бригады Дженина" ("Исламский джихад") заявили, что ведут бой с израильскими военными.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 15 июня.