ДТП на Синае: трое пострадавших детей эвакуированы в "Бейлинсон"
время публикации: 15 июня 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 22:23
Сотрудники МАДА встретили в аэропорту имени Бен-Гуриона и доставили в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве трех детей, пострадавших в ДТП на юге Синая.
Это трехлетняя девочка и мальчики семи и десяти лет. Состояние всех троих оценивается как средней степени тяжести. Дети были доставлены из Египта на самолете ЦАХАЛа.
Напомним, родители детей, жители Кафр-Касема, погибли в аварии.
ДТП произошло в Табе, небольшом курортном городе южного Синая, расположенном около египетско-израильской границы.