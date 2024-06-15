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ДТП на Синае: трое пострадавших детей эвакуированы в "Бейлинсон"

время публикации: 15 июня 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 22:23
ДТП на Синае: трое пострадавших детей эвакуированы в "Бейлинсон"
Пресс-служба МАДА

Сотрудники МАДА встретили в аэропорту имени Бен-Гуриона и доставили в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве трех детей, пострадавших в ДТП на юге Синая.

Это трехлетняя девочка и мальчики семи и десяти лет. Состояние всех троих оценивается как средней степени тяжести. Дети были доставлены из Египта на самолете ЦАХАЛа.

Напомним, родители детей, жители Кафр-Касема, погибли в аварии.

ДТП произошло в Табе, небольшом курортном городе южного Синая, расположенном около египетско-израильской границы.

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