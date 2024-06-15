Cилы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафаха.

В течение недели бойцы бригады "Коммандо" действовали в районе Рафаха, атакуя террористические инфраструктуры, ликвидируя террористов и выявляя наземные и подземные склады с оружием и боеприпасами.

Бойцами "Коммандо" совместно с бойцами инженерного спецназа "Яалом" было обнаружено большое количество оружия, в том числе РПГ, взрывные устройства, гранаты и т.д.