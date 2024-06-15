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Израиль

Cилы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафаха

время публикации: 15 июня 2024 г., 18:58 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 19:17
Cилы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафаха
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафаха.

В течение недели бойцы бригады "Коммандо" действовали в районе Рафаха, атакуя террористические инфраструктуры, ликвидируя террористов и выявляя наземные и подземные склады с оружием и боеприпасами.

Бойцами "Коммандо" совместно с бойцами инженерного спецназа "Яалом" было обнаружено большое количество оружия, в том числе РПГ, взрывные устройства, гранаты и т.д.

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