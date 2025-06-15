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Израиль

Удар Ирана по центру Израиля: трое погибших и десятки пропавших, около 140 раненых

Иран
Погибшие
Израиль
время публикации: 15 июня 2025 г., 05:20 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 05:28
Удар Ирана по центру Израиля: трое погибших и десятки пропавших, около 140 раненых
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Продолжаются поисково-спасательные работы в Бат-Яме, на месте частичного обрушения многоэтажного здания в результате падения иранской баллистической ракеты.

Ранее полиция подтвердила гибель двух женщин (69 и 80 лет) и ребенка (мальчика 10 лет) в результате падения иранских ракет в центре Израиля в ночь на 15 июня. МАДА сообщает о более 100 раненых в Бат-Яме и почти 40 раненых Реховоте. Шесть раненых в тяжелом состоянии, 19 в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения и травмы.

Управление тылом ЦАХАЛа сообщает, что около 35 человек считаются пока пропавшими без вести на месте обрушения крыла многоэтажного здания в Бат-Яме. Число жертв может значительно возрасти.

Израиль
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