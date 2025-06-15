Падение иранских ракет в центре Израиля: погибли две женщины и ребенок, более 120 раненых
время публикации: 15 июня 2025 г., 04:30 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 05:15
Полиция подтвердила гибель двух женщин и ребенка в результате падения иранских ракет в центре Израиля в ночь на 15 июня. МАДА сообщает о более 120 раненых в Бат-Яме и Реховоте.
В Бат-Яме падающей ракетой снесло крыло многоэтажного здания.
МАДА: погибли женщины 69 лет и 80 лет, а также мальчик 10 лет. Шесть раненых в тяжелом состоянии, 19 в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения и травмы.
В сообщении полиции также говорится об ущербе в Рамат-Гане.
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