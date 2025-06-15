Жертвами ракетного удара по Бат-Яму стали две женщины и двое детей, десятки пропавших

Подтверждена гибель не менее четырех человек в Бат-Яме, на месте частичного обрушения многоэтажного здания в результате падения иранской баллистической ракеты.

Погибли две женщины – 69 и 80 лет – и двое детей – мальчик 10 лет и девочка 9 лет. Около 100 раненых.

В Реховоте 37 раненых.

В общей сложности в результате массированного ракетного обстрела из Ирана в ночь на 15 июня в центре Израиля не менее четырех погибших, около 140 раненых (из них шесть в тяжелом состоянии и 19 в состоянии средней степени тяжести). Раненые доставлены в больницы "Вольфсон" (Холон), "Ихилов" (Тель-Авив), "Шиба" (Тель а-Шомер), "Каплан" (Реховот), "Шамир – Асаф а-Рофе" (Беэр-Яаков), "Бейлинсон" (Петах-Тиква), "Асута" (Ашдод).